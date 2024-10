Copa Ecuador: El Nacional se clasifica a la final y va a la Copa Libertadores. Un estadio Atahualpa con la general sur llena y la preferencia casi colmada celebró el regreso del cuadro criollo a los grandes eventos. Han pasado 18 años desde que los criollos ganaron su última corona. Su hinchada cree que es momento de volver a celebrar.

El Nacional venció 2-0 a Mushuc Runa, en la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador. Ocurrió en la jornada del 31 de octubre del 2024. Para los militares, el 2-1 conquistado el 23 de octubre en el estadio La Cocha de Latacunga fue crédito suficiente para clasificarse. El resultado global fue un contundente 4-1

El elenco militar se medirá en la gran final a Independiente del Valle, finalista de la Liga Pro y gran candidato a la corona del Campeonato. IDV ya está clasificado a la Libertadores por haber ganado la primera etapa. Por ello, El Nacional se queda con el cupo al torneo internacional que entrega la Copa Ecuador.

La hinchada del ‘Bitri’ rugía en la general y preferencia. Vestidos de rojo, empapados de lluvia y sudor, los seguidores han visto en estos 18 años como el club se alejó de su grandeza, víctima de malas decisiones dirigenciales.

Los criollos, liderados futbolísticamente por Gabriel Cortez, querían clasificarse a la final celebrando con una victoria. Y, a los 78 minutos, el ‘Loco’ mandó la pelota al fondo de las redes de Adrián Bone, tras un pase preciso de Jorge Ordóñez.

GOOOOOL de El Nacional. 'El Loco' Cortez hace delirar a la hinchada criolla. 1-0 ante Mushuc Runa y el paso a la final de Copa Ecuador, casi listo. Siga el minuto a minuto: https://t.co/9cKTBI2UfV pic.twitter.com/qal785i2Za — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 31, 2024

La felicidad era infinita para un grupo de jugadores que en las últimas semanas vivieron la angustia de no cobrar su sueldo. La incertidumbre de no entrenarse y de no contar con certezas respecto al futuro.

A los 88 minutos, Jonathan Borja, otro de los líderes del camerino, puso el segundo, tras un pase de la figura Gabriel Cortez.

GOOOOOL DE EL NACIONAL. Jonathan Borja pone el 2-0 ante Mushuc Runa. Los criollos serán finalistas de la Copa Ecuador e irán a la Copa Libertadores. Fiesta roja. Siga el minuto a minuto https://t.co/9cKTBI2UfV pic.twitter.com/KblMAqSlpf — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 31, 2024

Los criollos celebran. Ahora se alistarán para disputar la final de la Copa Ecuador ante Independiente del Valle, el 27 de noviembre, en Ibarra, en un partido único.