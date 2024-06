«El 99% de los jueces que están actuando en Cortes provinciales, es decir de los que nos quejamos, son los elegidos por el correísmo«, dijo el penalista, Ramiro García, sobre la corrupción en el sistema de justicia de Ecuador.

«Wilman Terán es una buena muestra de los jueces que se eligieron en el correísmo «, apuntó García en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas, este miércoles 26 de junio de 2024.

De acuerdo con García, la confianza en la justicia ha disminuido en cuanto a temas penales. «Una de las razones es que el Consejo de la Judicatura no ha podido resolver sus problemas internos y segundo que no ha podido reformar el modelo de gestión«, apuntó el penalista.

«El problema es estructural. Mientras siga imperando la lógica del reparto dentro del Consejo de la Judicatura esto no va a cambiar», vaticinó García. También señaló que uno de los grandes errores es que el sistema judicial aún funciona con los jueces designados por Gustavo Jalk, en la época del correísmo.

«Eligieron los perores jueces posibles», sentenció el penalista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Y negó que la situación pueda cambiar si se continúa trabajando con ellos.

García insistió en que dentro del sistema judicial «se pelean parcelas de poder«. Señaló que parece que «se dinamitan desde adentro» cunado en el Consejo de la Judicatura se pretende escoger un presidente para los meses que quedan antes de designar la máxima autoridad para los siguientes 6 años.

Según García, es necesario implementar un sistema de evaluación a los jueces. Aunque también apuntó a la formación de los profesionales en las universidades donde es necesario aplicar una mejor estructura académica.

Además, señaló que la Policía es una institución claramente coptada, en ciertos sectores, por el narcotráfico. «Así que no me vengan a decir nosotros los pulcros y los jueces los malos, porque no es así», insistió García.

