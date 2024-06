Un nuevo caso de presunta negligencia médica en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Cuenca, se conoció este miércoles 26 de junio del 2024. Una adolescente que sufre parálisis cerebral fue operada por un supuesto tumor en su ovario, pero en la cirugía no se halló nada.

La menor de 16 años fue diagnosticada en el Hospital Materno Infantil del IESS con un tumor de ocho centímetros. Luego fue sometida a una operación laparoscópica en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, también del Seguro Social.

Su madre, María Eugenia Arias, cuenta que los médicos le dijeron que no había otra alternativa a la cirugía. Sin embargo, luego de la operación le informaron que no se encontró nada. «Le pedí al doctor que me explique por qué fue intervenida si no tuvo nada«.

La adolescente fue operada el 28 de mayo, pero desde entonces continúa con una infección en las vías urinarias, que en el hospital no han logrado resolver, denuncia la madre. Por eso decidió continuar con exámenes médicos en instituciones privadas.

Arias cuestiona al galeno que realizó la operación a su hija, ya que -asegura- no ordenó nuevos exámenes y ecografías antes de la cirugía. Señala que únicamente se acogió al diagnóstico de la otra casa de salud, donde le practicaron los análisis.

«Ya no confío más», dice la madre de la menor, quien no descarta avanzar con un proceso legal en contra del hospital. Mientras tanto, la adolescente se mantiene estable y continúa con tratamientos médicos particulares.

Héctor Martínez, gerente del hospital del IESS en Cuenca, asegura que se encuentra a la espera de recibir la denuncia, ya que no conoce el caso. Dice que conformarán comités y procederán «igual que la otra denuncia«. Se refiere al caso en el que una niña fue operada en la pierna equivocada, en esa misma casa de salud.

Esteban Ávila, director provincial del IESS, señaló que ya ha dispuesto el inicio de una investigación. Asegura que buscan que «se indague acerca de los procedimientos investigatorios y, posiblemente, de régimen, que se hayan iniciado en la unidad«.

Niña operada en la pierna equivocada

En el mismo hospital del IESS, en Cuenca, una familia denunció que una niña ingresó para ser operada el 8 de junio por la fractura de un hueso en la pierna izquierda. Sin embargo, la cirugía se realizó en la pierna derecha.

En un reporte oficial, difundido por radio Tomebamba, se detalla lo siguiente: «Según el reporte del personal, me informan que se realiza la intervención quirúrgica (…), pero, por error, realizan el procedimiento en el miembro no afectado«. En ese documento también consta que, al día siguiente, la menor fue operada en la pierna correcta.

Ante este presunto caso de mala práctica médica, el IESS anunció que «se integró de manera inmediata una comisión técnica multidisciplinaria que está investigando el caso y dará seguimiento».

