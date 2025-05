Actualizado 13:20

Redacción Teleamazonas.com |

El corte de peso es un paso que todo peleador pasa previo a su combate dentro de la UFC. Hay algunos que ‘cortan’ más libras que otros, pero depende de cada deportista. El ecuatoriano Michael Morales pelea el sábado 17 de mayo del 2025 contra Gilbert Burns y tiene que pasar por este proceso.

Peleadores como el ex campeón de peso ligero, Charles Oliveira fue despojado de su campeonato ya que el día del pesaje oficial no marcó el limite de su categoría que eran las 155 libras y aunque la pelea siguió de pie, el ya no sería más el campeón y el único en poder ganar el campeonato era su rival.

En caso de que un peleador no marque el peso establecido, existen dos opciones. La primera es que la pelea siga de pie pero que tenga que entregarle un porcentaje de su bolsa, que usualmente es el 30%, sin importar que gane o pierda. La segunda opción es que la pelea queda cancelada.

Lea también:

¿Qué es el corte de peso?

El corte de peso es una práctica donde los peleadores pierden peso rápidamente antes de una competencia para calificar en una categoría de peso inferior o cumplir con el límite máximo de su clase. En la UFC, esto es crucial para garantizar que los luchadores compitan en igualdad de condiciones.

El objetivo principal es perder peso en forma de agua, no solo grasa, para luego rehidratarse y ganar una ventaja de tamaño y fuerza en la pelea.

De a poco sigue cortando peso Ilia Topuria 🇬🇪🇪🇸



Ya se lo ve bastante fino y según decían mas temprano estaba a 5kg (unas 11lbs) del peso para el viernes #UFC308 pic.twitter.com/rJN7Bc0wfl — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) October 24, 2024

Métodos comunes incluyen:

Manipulación dietética : Reducción de la ingesta calórica , especialmente carbohidratos, para deplecionar glucógeno y perder agua.

: de la , especialmente carbohidratos, para deplecionar glucógeno y perder agua. Deshidratación activa : Uso de saunas, baños calientes y trajes de sudor para inducir sudoración intensa.

: para inducir sudoración intensa. Ejercicio controlado: Entrenamientos de baja intensidad, como ciclismo ligero o caminatas en cinta, para quemar calorías y sudar.

¿Cuándo y cómo se realiza el corte de peso?

El corte de peso típicamente se intensifica en los días previos al pesaje oficial, que en la UFC se realiza el día antes de la pelea, generalmente entre las 09:00 y las 11:00 Para este evento, dado que la pelea es el 17 de mayo de 2025, el pesaje oficial será el viernes 16 de mayo de 2025, alrededor de las 9-11 a.m. en Las Vegas.

El proceso más complicado de deshidratración comienza generalmente el jueves, donde los peleadores pierden los últimos kilos de agua y estos pueden llegar a ser muy complicados, especialmente las últimas libras para llegar al límite de la categoría, ya que el cuerpo ya no suele querer expulsar más líquidos.

El proceso puede dividirse en fases:

Semanas previas: Los luchadores comienzan con dietas estrictas para perder grasa, reduciendo gradualmente la ingesta de agua y carbohidratos.

Días antes del pesaje: Se realiza una «carga de agua«, donde beben grandes cantidades de agua y luego la reducen drásticamente, combinado con saunas y baños calientes para sudar.

Día del pesaje: Métodos finales como saunas y ejercicio ligero para perder los últimos kilos, asegurando cumplir con el límite de 170 libras.

Post-pesaje: Después de hacer peso, los luchadores se rehidratan rápidamente, a menudo con la ayuda de nutricionistas, para recuperar peso y energía antes de la pelea, generalmente ganando entre 10-20 libras en 24-36 horas.

Esta práctica, aunque efectiva, puede ser controversial debido a riesgos para la salud, como deshidratación severa y fatiga, lo que ha llevado a la UFC y comisiones atléticas a monitorear de cerca los cortes de peso para proteger a los luchadores.

Morales pelea en la categoría de peso wélter que el límite de peso son 170 libras. El monarca de esta división es Jack Della Maddalena, que viene de derrotar por decisión unánime a Belal Muhammad en el UFC 315. Una victoria de ‘Spiderman’ ante Burns lo acercaría a peleas más importantes que le puedan llevar a conseguir una oportunidad por el campeonato.

También en Teleamazonas: