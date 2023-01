El pleno de la Corte Nacional de Justicia se reunirá para responder a la falta de designación del presidente de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Para constitucionalistas, los vocales incumplieron la orden de la Corte Constitucional y sostienen que se confirma un acuerdo político para mantener a Fausto Murillo en su cargo.

Cuatro ternas y 12 postulantes después, el Consejo de la Judicatura sigue sin su nuevo miembro. La respuesta del presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, es que no han rechazado ninguna terna. También señala que creen en la probidad de los postulantes y que no hubo acuerdo.

«No hubo rechazo por parte del Consejo de Participación Ciudadana, simplemente no hubo un acuerdo en el acto de deliberación. Entiendo que esto puede ser un problema, puede ser mal visto, pero nosotros como Consejo de Participación, aun estando en mayoría, tenemos la independencia y autonomía para poder decidir», sostiene.

Las reacciones no vendrán solo del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ya que la terna fue enviada en consenso con el Pleno de la Corte Nacional. Este se reunirá en las próximas horas para responder. Ulloa dice que no teme las consecuencias, pues no han incumplido.

El proceso

El artículo 21 de la codificación del Reglamento de designación de los vocales de la Judicatura dice que el Cpccs designará a los vocales de la Judicatura valorando su hoja de vida. También la suficiencia profesional y propuestas. Según el propio Ulloa, los candidatos pasaron estos requisitos.

El constitucionalista André Benavides señala que es un pretexto el decir que no hay consensos para no nombrar a la primera autoridad del Consejo de la Judicatura. “Esa papa caliente ya nopodemos asumir que es responsabilidad de la Corte Nacional de Justicia sino exclusivamente del Cpccs».

Para constitucionalistas, un posible acuerdo entre el Consejo de Participación y el Consejo de la Judicatura sería evidente. Los consejeros de mayoría del Cpccs están en sus cargos precisamente tras una resolución de un juez de La Concordia.