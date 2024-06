Costo de visa Schengen aumenta desde el 11 de junio del 2024

El costo de la visa Schengen subirá desde junio del 2024 por la inflación en los Estados miembros de la Comisión Europea. Así lo anunció el Consulado General de España en Guayaquil el 4 de junio del 2024 en sus redes sociales.

Las tasas para visados pasarán de 87,57 dólares a 98,51 dólares. Mientras que en el caso de los niños subirá de 43,52% dólares a 48,96 dólares. «El incremento afectará a todas las solicitudes de visados Schengen que tengan entrada en este Consulado a partir de ese día (11 de junio)», señaló la sede diplomática española.

Este visado permite estancias en el área Schengen, conformada por 29 países europeos, de hasta 90 días por razones de turismo, visita familiar, tratamiento médico, para realizar estudios, prácticas no laborales, actividades de voluntariado de duración no superior a este periodo o para otras actividades que no tengan carácter lucrativo. También permite el tránsito territorial y aeroportuario.

El visado Schengen no implica un derecho automático de ingreso al área Schengen pues se puede denegar la entrada si no se aportan pruebas del motivo y las condiciones del viaje o si no se cumplen con las condiciones de entrada.

Los países que se pueden visitar con el documento sin controles fronterizos son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza.

Ecuador busca desde 2022 la exención del visado Schengen, pero este trámite no se ha podido concretar porque el país necesita cumplir con ciertas condiciones. Este proceso se retomó con el gobierno de Daniel Noboa, sin embargo, la canciller Gabriela Sommerfeld reconoció que es difícil de concretar y se encuentran a la espera de una «ventana de oportunidad».

