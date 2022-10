Cristhian Noboa mantiene la ilusión de ser llamado a La Tri

El centrocampista ecuatoriano Cristhian Noboa no descarta ser llamado a la Selección y jugar su última Copa del Mundo en Qatar 2022.

EN una entrevista para La Cancha, el guayaquileño que actualmente milita en el PFC Sochi de Rusia, aclaró que aún no planea su retiro del futbol profesional y menos de La Tri.

«Por mi lado yo jamás le voy a decir que no a la Selección. es el entrenador que decide al final. Por mi lado no habrá ni carta ni anuncio diciendo gracias». dijo Noboa.

