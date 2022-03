Críticas a la Miss Universo, Harnaaz Kaur Sandhu, por su cambio físico

Harnaaz Kaur Sandhu, la Miss Universo 2021, recibió una ola de críticas tras viralizarse varias fotografías en las que se cuestiona su cambio físico.

En redes sociales se realizó una comparación de su imagen actualmente y otra de cómo lucía en diciembre, cuando ganó el certamen y obtuvo la corona como la mujer más hermosa del universo. En las fotografías se observa a Sandhu con ropa holgada, con el rostro más redondo y con brazos más anchos por su aumento de peso.

«Pero qué le pasó a esta mujer», «wow ya ni parece Miss Universo», «se ve muy gorda, que fea», son solo algunos de los crueles comentarios que la miss ha recibido de varios internautas.

Sin embargo, otros internautas defendieron a Harnaaz y enfatizaron que sigue siendo hermosa.

«ME AMO A MÍ MISMA»

La Miss Universo rompió el silencio y se defendió de las fuertes críticas durante una entrevista. «Todos miramos las cosas desde nuestra perspectiva. Todos atravesamos por cambios… Esta soy yo y me amo a mí misma».

Además, en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores, Harnaaz Kaur Sandhu dejó otro mensaje motivador en una de sus forografías más cuestionadas.

«No dejes que otros te digan lo que no puedes hacer. No dejes que las limitaciones de los demás limiten tu visión. Si puedes eliminar tus dudas y creer en ti mismo, puedes lograr lo que nunca pensaste posible», escribió.

Ante la ola de críticas, la ex Miss Universo Alicia Machado, quien también se enfrentó a críticas similares hace más de 20 años por su aspecto físico, defendió a Harnaaz en sus redes sociales.

«Gracias a Dios esta hermosa Reina y valiente Mujer no tiene a mister cerdo de Jefe. Este 2022 es otra era de empatía, amor al prómijo y hoy el bullying es un delito. Salve Reina», escribió la también actriz.