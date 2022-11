Canelo Álvarez arremete contra el Kun Agüero por defender a Messi

El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez arremetió contra Sergio ‘Kun’ Agüero por defender a Lionel Messi tras la ola de tuits del mexicano en contra se su amigo.

Canelo sorprendió a los internautas al amenazar al jugador del París Saint Germain a través de una serie de mensajes en Twitter. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? (…) Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, escribió en su cuenta oficial.

Los dos tuits generaron múltiples reacciones de mexicanos y argentinos, entre las que destacó la exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero, amigo de Messi.

«Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da», explicó el exjugador del Manchester City a ‘Canelo’ Álvarez.

Sin embargo, la polémica no se detuvo el boxeador continuó con los mensajes que enfurecieron a los argentinos. Incluso respondió enérgicamente al Kun: «Tú también @#$%&… me escribías ay ay Canelo y ahora mamando no seas hipócrita«.

«Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado«, escribió Agüero ante la insólita respuesta.

Y Álvarez continuó: «Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram hay que ser claros y sin rodeos«

Desleal ? Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram hay que ser claros y sin rodeos. Más bien hay que tener huevos!!! https://t.co/j46MS4dU7U — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

OLA DE CRÍTICAS

Muchos de sus seguidores le pidieron que se detuviera con los ataques y que el accionar de Messi no fue con intención. Pero el mexicano insistió que defenderá a su país sin importar las consecuencias.

Ante ello, las críticas se incrementaron, incluso hubo quienes recalcaron que su intención no era defender a México sino conseguir atención.

«Si buscas atención ya la conseguiste, pero ahora báncatela porque no es atención de la buena»; «El Canelo ha sufrido tantos golpes que ya no está en sus cabales»; «Nosotros en Argentina no sabemos ni quien sos»; «Muy loco esta«; «Te respeto y admiro un chingo pero creo que si te estás pasando un poco«, fueron algunos de los comentarios.