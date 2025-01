¿Por qué es criticado en redes sociales Elon Musk?

Redacción Teleamazonas.com |

El magnate sudafricano Elon Musk es tendencia en redes sociales por un gesto durante la investidura del presidente norteamericano Donald Trump, realizada el lunes 20 de enero del 2025. La polémico surgió porque varios historiadores lo relacionaron con el saludo nazi.

Durante la ceremonia en el Capital One Arena de Washington, el empresario de 53 años subió a la tarima para agradecer a los seguidores de Trump.

En medio de la euforia por el regreso del republicano a la Casa Blanca, Musk se golpeó el pecho con la mano derecha y luego la extendió en dirección al público.

Claire Aubin, una historiadora especializada en el nazismo en Estados Unidos, afirmó en su cuenta de X que el gesto del futuro ministro de Trump fue un «sieg heil«, el saludo nazi. «Mi opinión como profesional es que tienen ustedes razón, hay que creer lo que están viendo», escribió Aubin

También, Ruth Ben-Ghiat, historiadora del fascismo, consideró que se trató «de un saludo nazi«.

Sin embargo, hubo personas que lo defendieron. Por ejemplo, la Liga Antidifamación (ADL), que en el pasado lo criticó, aseguró que se trató de un gesto raro en un momento de entusiasmo.

«Lo que parece es que Elon Musk hizo un gesto raro en un momento de entusiasmo, pero no un saludo nazi«, escribió en su cuenta de X, al tiempo que recordó que se trata de un momento de nerviosismo por el cambio que se está viviendo.

Pero, estas palabras incomodaron a la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. «Para que quede claro, ustedes están defendiendo un saludo a lo Heil Hitler que fue realizado y repetido para darle énfasis«, sentenció.

Just to be clear, you are defending a Heil Hitler salute that was performed and repeated for emphasis and clarity.



People can officially stop listening to you as any sort of reputable source of information now. You work for them. Thank you for making that crystal clear to all. https://t.co/0gLdMCU3UV