La consultora canadiense DBRS Morningstar sorprendió al planeta deportivo este 4 de diciembre de 2023. La empresa actualizó el top ten de los deportistas mejor pagados del mundo. Entre los que destacan figuras de la NFL, de la Fórmula 1 y las estrellas del fútbol:

La principal sorpresa fue que en la lista no está ninguna de las figuras de la NBA. No aparecen el múltiple campeón Stephen Curry. La estrella de los Golden State Warriors firmó el año pasado un contrato superior a los 44 millones de dólares, pero no le alcanzó. Lo mismo sucedió con Lebron James, el base de Los Angeles Lakers, factura 42 millones anuales.

También en Teleamazonas

TAD confirma la sanción a Robert Lewandowski por aparente gesto contra el árbitro en Españahttps://t.co/s7Ip2M0LeX pic.twitter.com/D7mtRRUab1 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 4, 2023

El mercado deportivo lo rompió Cristiano Ronaldo. La llegada del «Bicho» a Arabia Saudita lo catapultó al primer puesto de los millarios mejores pagados de 2023. También con su llegada se espera darle más protagonismo al fútbol de ese país y postularlo para ser candidato de la Copa del Mundo 2030.

Top 10 de millonarios del deporte en el mundo:

1 – Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – Fútbol – 118 millones de dólares anuales

2 – Leo Messi (PSG) – Fútbol – 74,7 millones anuales

3 – Neymar (PSG) – Fútbol – 69,7 millones

4 – Matthew Stafford (Los Angeles Rams) – NFL – 69,5 millones

5 – Josh Allen (Buffalo Bills) – NFL – 62,8 millones

6- Aaron Rodgers (Green Bay Packers) – NFL – 56,8 millones

7 – Lewis Hamilton (McLaren) – Fórmula 1 – 56,8 millones

8 – Deshaun Watson (Cleveland Browns) – NFL – 55,3 millones

9 – Kirk Cousins (Minnesota Vikings) – NFL – 45,8 millones

10 – Max Verstappen (Red Bull Racing) – Fórmula 1 – 45,8 millones

También en Teleamazonas