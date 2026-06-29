Ecuador envía 14 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

Ecuador activa puente aéreo para llevar asistencia vital a las víctimas en Venezuela

Ecuador activó un puente aéreo humanitario hacia Venezuela. Un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea despegó con 14 toneladas de víveres destinadas a las familias afectadas por los terremotos que golpearon al país caribeño.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron este lunes 29 de junio del 2026 que un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea transporta 14 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela.

Los suministros fueron reunidos para atender a las comunidades afectadas por los fuertes terremotos registrados en territorio venezolano, que provocaron daños en distintas zonas del país.

Ecuador activa un puente aéreo de esperanza

La operación fue coordinada entre las Fuerzas Armadas y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, instituciones que organizaron el traslado de los insumos.

El personal militar realizó las labores de carga y aseguramiento de los víveres recolectados en la región Centro Sierra, con el fin de garantizar su transporte seguro durante el vuelo hacia Venezuela.

El envío forma parte de las acciones de asistencia humanitaria impulsadas por Ecuador luego de la emergencia ocasionada por los sismos.

Fuerzas Armadas destacan apoyo a la población afectada

Las Fuerzas Armadas señalaron que esta misión refleja su capacidad logística para responder ante emergencias internacionales y brindar apoyo a la población afectada.

Además, reiteraron que su infraestructura y medios de transporte están al servicio de operaciones humanitarias cuando las circunstancias lo requieren.

Con este nuevo envío, Ecuador mantiene las acciones de cooperación anunciadas tras los terremotos en Venezuela, en coordinación con las entidades responsables de la gestión de riesgos y la asistencia internacional.