Revelan la causa de la muerte de la actriz Daveigh Chase, la niña de El Aro

La actriz Daveigh Chase falleció a los 35 años en Estados Unidos.

La causa de muerte de la actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por interpretar a Samara en El Aro, fue revelada este lunes 29 de junio de 2026.

La información fue confirmada oficialmente por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el informe forense, Chase falleció por síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

El documento también señala que el consumo crónico de múltiples sustancias fue un factor que contribuyó a su estado de salud.

Las autoridades determinaron que la forma de muerte fue natural.

La confirmación oficial se conoce días después de que trascendieran versiones preliminares sobre su fallecimiento.

En un primer momento, un hombre que se identificó como su pareja afirmó que la actriz había sufrido meningitis e infecciones graves en la sangre.

Sin embargo, el reporte del médico forense estableció la causa definitiva del deceso.

El mensaje de la madre de la actriz

En medio de la difusión del informe, la madre de la actriz, Cathy Chase, concedió una entrevista al Daily Mail, en la que expresó el profundo dolor que atraviesa tras la pérdida de su hija.

"Estoy con muchísimo dolor", dijo al medio británico, además de recordar que nunca dejó de intentar ayudarla durante los años en los que enfrentó problemas de adicción.

Reconocida actriz infantil

Daveigh Chase alcanzó la fama a comienzos de la década del 2000 gracias a su participación en producciones como Lilo & Stitch, El Aro, Donnie Darko y la serie Big Love.

Su carrera comenzó desde muy pequeña y se convirtió en una de las actrices infantiles más reconocidas de su generación.