¿Cuándo se juega y dónde ver el Deportivo Táchira vs. Liga de Quito por Copa Libertadores? El cuadro universitario vuelve a disputar el torneo continental en la jornada del miércoles 7 de mayo del 2025, desde las 17:00. Los azucenas visitarán al equipo ‘llanero’, el once más discreto del grupo C de la Libertadores.

Liga de Quito visita a los venezolanos con la necesidad de ganar puntos para mantener el protagonismo. Lo hacen pese a que el rendimiento mostrado por la oncena del técnico Pablo ‘Vitamina’ Sánchez no experimenta las mejores sensaciones, en cuanto al juego.

La ‘U’ ocupa el segundo lugar de la llave con cinco unidades. Tiene dos puntos menos que el sorprendente Central Córdoba, que lidera el grupo, tras haber vencido a Flamengo como visitante y a Deportivo Táchira, como local. Los argentinos igualaron en casa ante Liga de Quito.

¿Cuándo se juega y dónde ver el Deportivo Táchira vs. Liga de Quito por Copa Libertadores?

Táchira perdió sus tres primeros partidos de la llave, lo cual lo deja, prácticamente, eliminado de la competición. El elenco llanero precisa ganar el partido para poder acortar la distancia con Central Córdoba, Liga de Quito y Flamengo.

Los albos no atraviesan un gran momento. El sábado 3 de mayo del 2025, igualaron como locales por 2-2 ante El Nacional, con críticas de los hinchas por el nivel del equipo. «Jugamos en un ambiente que no colabora. El futbolista quiere el apoyo de la gente, no quiere que lo insulten«, dijo el técnico de los albos, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez.

El partido se jugará en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, Venezuela. ESPN, en señal de cable y televisión satelital, y Disney Plus-en streaming- transmitirán el partido, en vivo, desde las 17:00, del miércoles 7 de mayo del 2025.

