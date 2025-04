Actualizado 09:29

AFP y Redacción Teleamazonas.com I

¿Cuándo se juegan y dónde ver las semifinales de la Champions League? Cuatro pretendientes y un solo campeón: Barcelona, Inter, Arsenal y PSG se jugarán entre el martes 29 y miércoles 30 de abril en los cotejos de ida y la vuelta, entre el 6 y 7 de mayo.

El martes 29 de abril, Arsenal recibirá a PSG, en Londres, desde las 14:00. Al día siguiente, Barcelona será local con el Inter de Italia, en el mismo horario.

El Barcelona llega a la ida, el miércoles como local, tras haber conquistado el sábado su 32º título de la Copa del Rey, derrotando además en la final al Real Madrid (3-2 en la prórroga).

Líder de La Liga con cuatro puntos de ventaja sobre su máximo rival, el equipo que entrena Hansi Flick sueña con cerrar la temporada con un triplete. Algo que ya no podrá hacer su rival, el Inter, que la semana pasada fue eliminado en semifinales de la Copa por el Milan (3-0).

Las sospechas de que el equipo entrenado por Simone Inzaghi está perdiendo fuelle en este tramo decisivo de la temporada se confirmaron este domingo 27, cuando el Inter perdió en casa 1-0 ante la Roma, una segunda derrota consecutiva en la Serie A (1-0 frente al Bolonia hace una semana) que puede costarle el título.

En la clasificación de la Serie A, el Inter perdió el liderato y queda ahora tres puntos por detrás del Nápoles, que venció 2-0 al Torino y no desaprovechó la ocasión.

Antes del duelo entre Barcelona e Inter, habrá otro partido sensacional: el martes 29 de abril, el PSG -equipo en el que milita el ecuatoriano Willian Pacho- visitará a Arsenal en Londres.

El PSG de Luis Enrique, que ya ganó el título de la Ligue 1, empañó un poco su trayectoria impecable en la competición doméstica al perder el viernes contra el Niza (3-1), la primera derrota del curso.

Una derrota sin consecuencias, salvo para impedir al PSG convertirse en el primer club francés en cerrar una campaña de Ligue 1 sin derrotas.

La competición europea es la obsesión del club francés desde que fue comprado por un fondo catarí en 2011. Tras varios años de decepciones y el paso de jugadores (Messi, Neymar, Mbappé) y técnicos de renombre (Ancelotti, Pochettino, Tuchel), esta temporada podría ser la buena con un equipo más discreto, pero que despliega un juego espectacular y combinativo, tal como desea su entrenador.

Ready to go.



Our Gunners take on this week’s QOTD… pic.twitter.com/HGJ4YdRLBU