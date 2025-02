Actualizado 11:09

Redacción Teleamazonas.com I

¿Cuándo volverá a pelear Michael Morales en la UFC? Dana White, el dueño de la poderosa franquicia de las artes marciales mixtas, confirmó el 20 de febrero del 2025, que el deportista tricolor formará parte de la velada UFC 315. Morales se enfrentará con el brasileño Gilbert Burns.

El peleador nacional no se sube al octágono de la franquicia desde el 24 de agosto del 2024. Ese día venció, por decisión unánime de los jueces, a otro experimentado de la UFC, Neil Magny. Morales mostró una gran cantidad de golpes y ratificó su hegemonía frente a su rival.

La pelea entre Morales y Burns se realizará el 10 de mayo en Montreal, Canadá. Hay gran expectativa por la realización de la velada UFC 315, en donde el tricolor tiene grandes posibilidades de seguir prolongando su racha exitosa de combates.

Michael Morales lleva cinco peleas invicto en la UFC. Ha derrotado a rivales como Jake Matthews, Max Griffin, Adam Fugitt y Trevin Giles. Su proyección es ascendente y Danna White lo mira como uno de los potenciales talentos a tomar en cuenta en el futuro cercano.

El ecuatoriano nació en Pasaje hace 25 años. Es un especialista en boxeo, lucha grecorromana y judo. Antes de integrarse al mundo de la UFC, participó en peleas en México, tierra a la que considera su segunda patria. Él busca convertirse en el campeón mundial de la categoría wélter.

In 2026 Michael Morales will become a UFC Champion and he will go on to end his career a Top 3 Welterweight of All Time🤲#MMATwitter pic.twitter.com/axzOYM7cLz