Cuatro semanas de humo, lava y devastación por el volcán de La Palma

El volcán Cumbre Vieja de la isla española de La Palma (en el archipiélago atlántico de las Canarias) ha alcanzado plena actividad y amenaza con aumentar su devastación, cuatro semanas después de que comenzara la erupción.

En la actualidad tiene tres coladas de lava, una de ellas a punto de llegar al mar, como ya hizo la primigenia, y una columna de cenizas y gases alcanza los 4.200 metros de altura, lo que produce una atmósfera densa en la isla; aunque la calidad del aire «sigue siendo razonablemente buena», según informó hoy el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende.

Los técnicos hacen hincapié en que no se abrieron nuevos centros de emisión, aunque tampoco se descarta que puedan aparecer más adelante, ya que la tierra sigue temblando, con una magnitud máxima de los sismos en las últimas horas de 4,3 grados de la escala Richter, a 35 kilómetros de profundidad

«El volcán está en plena forma. Cuando las erupciones están cerca del final se produce una disminución en general de todos los parámetros observables y aún no vemos esas señales; lo cual no quiere decir que las veamos mañana», explicó a EFE la directora del Observatorio Geofísico Nacional, Carmen López.

Cuatro semanas después de la primera erupción, el 19 de septiembre, todavía impresiona la visión de la lava recorriendo las laderas de la montaña y el alto penacho de humo que desprende el volcán y que deja un aire enrarecido en la isla.

Pero por mucho que los especialistas digan que la evolución del volcán de Cumbre Vieja en La Palma es «normal», no deja de asombrar los datos que ha dejado en un mes de actividad.

La lava que arroja el volcán sin parar, con más intensidad incluso en los últimos días, ocupó una superficie próxima a las 750 hectáreas; destruyó casi un millar de viviendas y más de 200 hectáreas de suelo agrícola, fundamentalmente plataneras, el principal cultivo de La Palma, como del resto de las Islas Canarias.

A esto hay que añadir más de 7.000 personas evacuadas de sus casas, aunque lo más importante es que, gracias al despliegue de equipos científicos y de emergencias que trabajan en la isla desde hace más de un mes, no se perdió una sola vida, ni nadie resultó herido.

El frente de colada que se mueve hacia el mar lo hace a 15 m/h y a 1270°C. Se encuentra a 200 metros del acantilado a las 12,15 hora canaria