Una curiosa imagen apareció en Buckingham tras el anuncio del fallecimiento de Isabel II

Minutos antes de que el Palacio de Buckingham confirmara la muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II, un arcoíris doble apareció cruzando la residencia principal de la Familia Real en Londres.

Esta imagen se ha hecho viral en redes sociales en todo el mundo.

Cientos de personas que llegaron al lugar se mostraron sorprendidas por este singular fenómeno que apareció en el cielo y que cada vez se ponía más intenso.

El fenómeno fue captado mientras en el Reino Unido se ordenó que todas las banderas ondearan a media asta tras la muerte de la reina.

En Twitter, los usuarios no dudaron en publicar también videos y dejar sus opiniones sobre la reina Isabel II.

Tras anunciar el fallecimiento de la monarca, inmediatamente activaron el Operativo London Bridge.

Este operativo trata sobre un complejo protocolo, cuyos detalles fueron revelados hace dos años. El mismo fue denominado “día D”.

Lo del arcoíris sobre el Palacio de Buckingham en Londres justo en el momento en que se anunciaba la muerte de la Reina Isabel II si es una vaina de película.

What a time to be alive.#QueenElizabeth

pic.twitter.com/UBdy1zD9iW