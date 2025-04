Salud, compatibilidad, prohibiciones…Cinco curiosidades del beso

Actualizado 17:20

Cada 13 de abril se conmemora el Día Internacional del Beso. Esta fecha es un homenaje al beso de más larga duración en la historia, que tuvo lugar en Tailandia para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, también conocido como San Valentín.

Un artículo publicado en la revista Science ha demostrado que pruebas recientes demuestran que los besos en los labios estaban documentados en la antigua Mesopotamia y Egipto, a partir del 2 500 a.C.

Además, científicamente el beso no sólo puede verse como un simple acto erótico sino que se ha considerado una antigua práctica que representa un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías y fortalecer el sistema inmunológico y que puede crear vínculos afectivos entre las personas.

A continuación algunas de las curiosidades en torno a este acto que ha trascendido como una demostración de amor:

Quema calorías

Besar puede quemar entre 2 y 26 calorías por minuto. Esto depende de la intensidad y la duración.

Científicamente se ha comprobado que solo se utiliza un músculo, aunque al besar podemos llegar a utilizar varios músculos del cuello y rostro, en realidad el más involucrado es el orbicular de los labios, el cual permite fruncir los labios.

Es prohibido en algunas partes del mundo

Pese a que besar es una acto común y aceptado en la gran mayoría de países, algunas partes del mundo tienen restricciones. Besarse en público está prohibido en Dubái, Malasia, Guanajuato, Nigeria, India, Etiopía y Marruecos.

Puede determinar la compatibilidad o atracción

Los besos de carácter romántico pueden permitir evaluar aspectos de idoneidad de una pareja potencial y puede evaluar el nivel de atracción hacia la pareja, especialmente en las mujeres, según el artículo Examining the Possible Functions of Kissing in Romantic Relationships (Examinando las posibles funciones de los besos en las relaciones románticas), publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM, por sus siglas en inglés).

Reduce el estrés

En este acto se liberan neurotransmisores y hormonas que pueden ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. Entre ellas: endorfinas, que actúan como calmantes para combatir la depresión, la angustia, la tristeza o la aflicción; oxitocina (hormona del amor) que genera sentimientos de confianza, apego y conexión; dopamina (hormona del placer), que provoca euforia y excitación, y serotonina, que produce una sensación de calma y satisfacción.

Existe una enfermedad que se transmite por el beso

La mononucleosis es una enfermedad infecciosa causada por el virus de Epstein-Barr (VEB) que se transmite a través de la saliva. Los síntomas son: fiebre, dolor de garganta, cansancio y ganglios linfáticos inflamados, especialmente en el cuello.

