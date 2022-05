Daddy Yankee revela los motivos de su enemistad con Don Omar

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee reveló en una entrevista los motivos por los que surgió la enemistad con el Don Omar.

En una entrevista exclusiva con el canal de «MoluscoTV», habló de varios momentos de su carrera musical, entre ellos la disputa con uno de los pioneros del género, Don Omar (minuto 44).

«The Big Boss» reveló que todo comenzó con la gira «The Kindom Tour», que ambos realizaron en 2015. Este tour consistía en más de 50 conciertos por todo el mundo, sin duda, una presentación inolvidable para los fanáticos del género urbano.

«No volvería a trabajar con él. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque hubo un precedente y no puedo correr el riesgo nuevamente de perder tanto dinero. Al abandonar la gira se perdió un gran proyecto. Yo creo que la gente estaba disfrutando mucho», dijo sobre lo ocurrido con su compatriota.

También contó que la idea de la gira fue de Don Omar y Raphy Pina, por ello Daddy aceptó con el objetivo de que la gente disfrutara de la presentación. «Kindom era el proyecto donde el público iba a decidir quien era el mejor.. el público eligió», agregó.

«Al sol de hoy no sé por qué Don Omar abandonó (…) Yo le decía si tiene que tirarme en tarima y destrozarme para que se sienta bien que lo haga, no tengo problema», contó.