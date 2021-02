1 0

A través de un video cargado de emotividad y drama, el popular dúo francés de música, Daft Punk, hizo el anuncio de su separación.

De esta manera, anunciaron este lunes el fin de una carrera de 28 años.

El video titulado ‘Epilogue’, extraído de su película de 2006 Electroma, tiene una escena en la que los músicos se alejan en el horizonte.

En un principio, los fanáticos no acabaron de entender el mensaje. El grupo anunció que harían un parón por la pandemia pero afirmaron que intentarían retomar pronto su actividad.

No obstante, y de acuerdo con el medio Pitchfork, la publicista de la banda, Kathryn Frazier habría confirmado la separación de los músicos.

Se desconoce si continuarán componiendo por separado o si han puesto punto y final a su etapa musical.

El debut de Daft Punk

Se formaron en París en 1993. Desde 1999 escondieron sus identidades en personajes robóticos. Daft Punk consiguió poner al planeta entero a bailar en el último cuarto de siglo. No dieron entrevistas ni descubrieron sus rostros.

El dúo debutó en 1997 con Homework, que contaba con éxitos como Da Funk y Around the world.

En 2001 estuvieron en la cumbre gracias a hits como One more Time y Harder, Better, Faster, Stronger, temas que inclusive hoy siguen sonando con fuerza.

Presentaron el álbum disfrazados de robots, causando tanto furor que acabaron adoptando esa puesta en escena en sus actuaciones.