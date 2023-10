¿Por qué Daniel Noboa agradeció a médicos al iniciar el debate presidencial?

Lavinia Valbonesi, esposa del candidato presidencial Daniel Noboa, explicó las declaraciones que su pareja hizo al iniciar el debate del 1 de octubre de 2023. Durante su intervención Noboa agradeció al médico Homero Loza y su equipo por atender una emergencia con uno de sus familiares.

Las declaraciones generaron decenas de comentarios en redes sociales y algunos usuarios aseguraron que el empresario Álvaro Noboa estaba hospitalizado en Guayaquil. Sin embargo, estas publicaciones no son ciertas y fue la propia Valbonesi quien explicó que la emergencia estuvo relacionada con su embarazo.

La influencer, a través de sus historias de Instagram, dijo que “la que tuvo el susto fui yo. Como ustedes saben estoy embarazada y he tenido un buen embarazo, he podido estar súper activa, he podido hacer brigadas, ejercicio, estar de un lado al otro y la verdad no he parado. Entonces tuve un mal susto, tuve un sangrado”.

Y añadió: “Ustedes saben que un sangrado en una mujer embarazada es para tener miedo. Fuimos desesperados a la clínica y todo está bien con mi bebé. El tema es que a veces cuando haces muchos movimientos, hay coágulos a fuera de la placenta y en un mal movimiento, que yo creo que es subir y bajar tantas escaleras con Alvarito, se tuvo que haber reventado”.

Valbonesi aseguró que “de verdad creo que he abusado de mi estado (…). Ahí fue que esto se reventó y ese fue el susto que me di. Fue horrible, yo lloraba, gritaba”.

Además, relató que tras el incidente el doctor le recomendó tomar días de reposo y que por esa razón su suegra, Anabel Azín, vino a Quito para ayudarla con su hijo.

