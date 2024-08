El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) oficializó, este viernes 9 de agosto del 2024, sus candidatos a presidente, vicepresidente, legisladores y parlamentarios andinos para las elecciones de febrero del 2025.

El actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, apostará por la reelección. ADN confirmó que será el candidato a la presidencia para los próximo comicios. Además, su binomio para la vicepresidencia será María José Pinto. Actualmente, ella es la titular de la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición.

«Junto a nuestro presidente Daniel Noboa y nuestra vicepresidenta María José Pinto, vamos a transformar este país, rescatando lo mejor de nuestra tierra y de nuestra gente», señaló ADN, a través de sus redes sociales.

Annabella Azín encabezará la lista de asambleístas nacionales por el movimiento oficialista. Además, en la lista de candidatos a legisladores nacionales también estarán los actuales miembros del gabinete como el ministro de Turismo, Niels Olsen, la de Ambiente, Sade Fritschi, y el viceministro de Gobierno, Luis Esteban Torres y Diana Jácome, asesora presidencial.

Noboa: Este es el principio de una transformación más grande

Durante su discurso, Daniel Noboa dijo que su candidatura a la reelección «es el principio de una transformación más grande«. Además, explicó que «su proyecto político empezó hace más de 20 años, y desde el ángulo de un hijo que veía a sus padres servir al país».

Dijo que su proyecto tiene como base «un sentimiento de justicia» y que por eso debe seguir con la reelección. También se refirió a la candidatura de su madre como legisladora. «Escogimos a la mejor candidata a la Asamblea Nacional que se me podía ocurrir«, dijo mirando a su madre.

De Pinto, aseguró que comparte su ética de trabajo y la pureza de sentimiento de mejorar el país. Por su parte, el binomio de Noboa señaló que comparten una visión de esperanza y transformación.

Ella explicó que durante sus ocho meses de gestión ha trabajado por combatir la desnutrición crónica infantil como una política de Estado. «Hemos demostrado que con una gestión adecuada y honesta se pueden alcanzar resultados positivos para todos«, dijo.

Y también señaló: «Estamos acá para luchar contra la corrupción y delincuencia, heredados de la vieja política que sueña con regresar al poder».

«Es cierto no tengo experiencia en la vieja política que tanto daño le ha hecho al país, esa vieja política que no necesitamos. La inexperiencia no es una debilidad, es una fortaleza. El camino para construir este viejo Ecuador depende también de los consensos», añadió.

