Luisa González y Diego Borja buscarán la Presidencia de Ecuador por la Revolución Ciudadana

Luisa González y Diego Borja buscarán llegar a la Presidencia de Ecuador por el correísmo en las próximas elecciones de febrero del 2025. Así se confirmó en la convención de la Revolución Ciudadana realizada este sábado 10 de agosto del 2024.

“Nos moveremos con el amor profundo a esta patria que nos vio nacer. Hoy, día emblemático de la Independencia, asumo un compromiso con la Revolución Ciudadana y con mi patria y estaremos ahí para la victoria porque nos interesa recuperar la patria saqueada por una minúscula oligarquía”, dijo Borja en su intervención.

Por su lado, Luis González ratificó sus movimiento trabajará en torno a «la verdad y con las manos limpias«. «Vamos a devolver la dignidad a los ecuatorianos (…) Es un tiempo de unidad. La obligación de la familia de la Revolución Ciudadana es dar el ejemplo de unidad«, manifestó.

La candidata a la Presidencia recalcó que es momento de apuntar a un cambio porque «nadie aguanta más de lo mismo por cuatro años más».

«Desde aquí por nuestra independencia y derechos, gritamos: ¡Libertad, libertad, libertad! No es cualquier libertad que nos quieren vender para hacer cierto negocios y tomarse los poderes del Estado, para no pagar impuesto, para asignarse los contratos públicos; es la libertad de volver a salir a las calles con nuestras familias», agregó González.

Diego Borja es economista y fue Ministro de Finanzas en 2006 durante el gobierno de Alfredo Palacio y también ministro coordinador de Política Económica del Gobierno de Rafael Correa en 2008.

¿Quiénes irán por un curul a la Asamblea?

Mientras que para asambleístas nacionales figuran los nombres de Ricardo Patiño, Xavier Lasso, Paola Cabezas, Liliana Durán, Franklin Samaniego, Sergio Peña, Nancy Palomo, Hoover Delgado, Ani Muñoz, Jaime Martínez, Nella Cedeño, Jonathan Jácome, Priscila Schettini, Atangu Viteri y Katherine Zorrilla Álava.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC) llevó a cabo las elecciones primarias para definir a sus candidatos a la Presidencia, Asamblea Nacional y Parlamentarios Andinos en el coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil desde las 09:00 de este sábado.

Con banderas, camisetas y zapatos con insignias y rostros del correísmo, decenas de simpatizantes se congregaron para conocer al binomio que aspira llegar a Carondelet. También estuvieron presentes artistas y grupos de danza.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz; la prefecta del Guayas, Marcela Aguinaga; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón fueron algunos de los personajes que participaron en la convención.

Correa habla de una nueva asamblea constituyente

Este evento arrancó con cuestionamientos a los procesos penales en contra de sus militantes, sobre todo del expresidente Rafael Correa. Además se habló sobre su plan de Gobierno enfocado a los sectores más necesitados.

Vía telemática se conectó Rafael Correa, quien aprovechó para cuestionar la labor del presidente Daniel Noboa y a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El expresidente ecuatoriano calificó al actual Gobierno como mediocre y deshonesto.

Además, el líder de a Revolución Ciudadana adelantó que será necesario una nueva Constituyente porque la institucionalidad del país está destruida y así ganen las elecciones no podrán gobernar. «No solo habido odio, corrupción y mala fe, habido incompetencia e ineptitud con un juguete nuevo que han convertido la institucionalidad del país en un Frankenstein «, indicó Correa.

También, el exmandatario afirmó que trabajarán en la unidad pero no a cualquier costo. «Es momento de la unidad pero no a cualquier costo. No al costo de la verdad y de la justicia. No se trata de unir a la izquierda. No tenemos el patrimonio de la verdad. Es la unidad de los patriotas«, puntualizó.

