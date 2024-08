Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado, desmembramiento y ocultación del cuerpo del médico Edwin Arrieta en la turística isla de Koh Pha Ngan, Tailandia, este jueves 29 de agosto del 2024.

Un tribunal de la isla vecina de Koh Samui determinó que Sancho actuó con premeditación al asesinar al colombiano en agosto de 2023, indicó a periodistas la abogada de la familia de la víctima, Bussakorn Kaewleeled.

«Siempre supimos que la premeditación era un hecho demostrable y teníamos los elementos para hacerlo valer«, indicaron en un comunicado los familiares de Arrieta, que se oponían a una pena de muerte por razones religiosas.

La Corte Provincial de Koh Samui confirmó la sentencia en un comunicado en el cual detalló que Daniel Sancho deberá pagar una compensación a la familia de la víctima por 4,4 millones de baht (130 173 dólares) y 5% de intereses anuales.

El pago de la compensación es una condición sine qua non para que Sancho pueda pedir el traslado a España, para lo que existe un convenio de 1987 y algo que solo es posible una vez haya condena firme y cuando hayan transcurrido al menos cuatro años desde su ingreso en prisión el pasado año.

Pero los abogados Marcos García-Montes y Carmen Balfagón, representantes de la familia de Sancho, indicaron al salir del tribunal que apelarán la sentencia. «Se va a recurrir, seguro, sin ninguna duda», declaró García-Montes.

García-Montes agregó que «el presidente (del tribunal) ha dicho que (Daniel Sancho) no es preso condenado, sino que es preso preventivo porque tiene derecho a recursos«. Los dos abogados no dieron más detalles sobre la apelación porque indicaron no haber recibido la sentencia completa que podría tardar algunos días en ser publicada.

‘Me tenía como rehén’

El joven de 30 años es un chef muy aficionado a las redes sociales y es hijo del actor español Rodolfo Sancho, conocido por sus apariciones en exitosas series televisivas del país, y nieto del también intérprete Félix Ángel Sancho Gracia.

Prácticamente desconocido hasta que saltó a los medios el crimen, el español trabajaba como relaciones públicas cuando conoció a Edwin Arrieta, cirujano plástico de Lorica, Córdoba (norte de Colombia), a través de las redes sociales meses antes de que ambos quedaran en Phangan el mismo día de los hechos.

Daniel Sancho se declaró culpable de ocultar el cadáver del médico, pero negó el asesinato premeditado. Además, afirmó que había actuado en defensa propia después de una supuesta agresión sexual y aseveró que Edwin Arrieta estaba obsesionado con él.

«Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo Daniel Sancho en una entrevista a EFE.

«Él estaba obsesionado conmigo Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, agregó en el diálogo frente a sus abogados en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde estuvo detenido.

Detención en Tailandia

Desde hace más de un año, Sancho se encuentra en detención provisional en Tailandia tras reconocer que había matado y descuartizado a Arrieta, de 45 años, el 2 de agosto de 2023. El asesinato tuvo lugar en Koh Pha Ngan, una turística isla conocida por sus playas de agua turquesa y sus fiestas de la luna llena.

Durante el juicio se determinó que los restos del cirujano colombiano fueron guardados en bolsas de plástico que Sancho desechó en distintas partes de la isla.

Por ahora, el español seguirá encarcelado en Koh Samui, señaló la abogada de la familia Arrieta. Aunque el acusado se enfrentaba incluso a la pena de muerte, la familia de Arrieta rechazaba ese castigo y pedía en cambio una cadena perpetua.

Los Arrieta «dicen que el único que puede quitar la vida es Dios«, explicó este jueves Juan Gonzalo Ospina, uno de sus abogados, a W Radio.

También, la defensa de la víctima aseguró que en el juicio quedó demostrado que Daniel Sancho había comprado cuchillos, bolsas de plástico y artículos de limpieza antes del crimen y los había guardado en la habitación donde se produjeron los hechos.

Mientras que la defensa de Sancho alegó también que actuó en legítima defensa porque la víctima intentó forzarle a tener relaciones sexuales. «Él intento violarme y nos peleamos«, habría dicho Sancho en su declaración, citada por el diario español El Mundo.

Según esta información, el joven no acudió inmediatamente a la policía porque estaba conmocionado. Pero para el abogado de la familia del médico colombiano Sancho «está en una falsa realidad», según detalló el medio español. AFP/EFE

