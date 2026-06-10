Daniel Noboa viaja a Estados Unidos a horas de iniciar el Mundial

El viaje de Daniel Noboa a Estados Unidos que coincide con el Mundial

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles, 10 de junio del 2026, un nuevo viaje oficial a Estados Unidos.

La salida del mandatario está prevista entre el 11 y el 15 de junio de 2026, según consta en el Decreto Ejecutivo 418 emitido este martes.

Agenda reservada y Decreto Ejecutivo 418

De acuerdo con el documento, el desplazamiento se realizará durante cinco días, sin especificar qué contempla la agenda oficial en territorio estadounidense.

Hasta el momento no se han detallado públicamente las actividades específicas que cumplirá el jefe de Estado durante su permanencia en ese país.

La autorización del viaje quedó establecida mediante decreto presidencial, en el que también se dispone la conformación de una delegación oficial que acompañará al mandatario en las actividades programadas y la disposición de informar a la Asamblea Nacional su salida del país.

Comitiva estará integrada por varias entidades del Estado

La delegación que acompañará a Noboa estará conformada por representantes de ministerios, secretarías y otras instituciones del Estado relacionadas con la agenda presidencial.

Este nuevo desplazamiento internacional se producirá en una semana marcada por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, evento que concentrará la atención de millones de personas alrededor del mundo.