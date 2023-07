Danna Paola va a sentencia por primera vez en Yo Me Llamo

La alegría y el romance se tomaron la gala 31 de Yo Me Llamo la noche de este jueves 27 de julio del 2023. Héctor Lavoe, José José, Mon Laferte, Danna Paola, Sting y Luis Fonsi salieron al escenario. ¿Cómo le fue a cada uno? Le contamos.

El primero en salir al escenario fue Héctor Lavoe quien con su tema ‘Aguanile’ llenó de alegría y hasta hizo mover un poco al jurado. «Me la disfruté», dijo Pamela. Sin embargo, le pidió «encontrar un balance entre la soberbia de soy un galán y tu sonrisa encantadora. Un poco de las dos en todas tus canciones», le dijo.

José José, en cambio, puso su toque con música del recuerdo con el tema ‘El triste’. Su presentación evidenció el avance que el participante ha tenido. “La gala de eliminación te hizo bien. Encontré más a José José”, manifestó Axel y generó una reacción de sorpresa y satisfacción en el concursante.

Lea también:

El romanticismo se mantuvo en el escenario de Yo Me Llamo con Mon Laferte, quien fue la tercera participante. Ella interpretó el tema ‘Amor completo’. El jurado destacó su talento y las críticas hacia la participante fueron mínimas. “Estás encontrando la libertad en tu personaje”, le dijo Pamela.

Enseguida Danna Paola salió al escenario con el tema ‘Nada’ para ponerle un poco de movimiento. Sin embargo, tuvo varias observaciones por parte del jurado. “Hay varias formas de ser sensual y varias veces te ves la cara como que entre sufrimiento y enojo. Hay que bajarle, cuando toca, toca”, le dijo Erika. Pamela, por su parte, le llamó la atención por el control de la respiración. “Tuviste problemas en las definiciones de la afinación en los finales y no una vez, sino unas cuantas veces”, manifestó.

Luego fue el turno de Sting quien interpretó el tema ‘Can’t stand losing you’. Aunque Axel le hizo algunas observaciones, Pamela destacó el talento y aseguró que Sting ha puesto en práctica las recomendaciones de los programas previos.

El último participante de la noche fue Luis Fonsi con su tema ‘Calypso’. Las observaciones del jurado radicaron en el manejo de la respiración para no perder la afinación mientras baila y canta. Durante toda su presentación no dejó de ver al jurado y para Erika eso no fue suficiente porque le pidió interactuar más en el escenario y con el público.

Finalmente, llegó el momento de la deliberación. Pamela, Axel y Erika se tomaron su tiempo y enviaron a sentencia a Danna Paola. Axel le hizo un recuento de las recomendaciones de todo el jurado, la principal trabajar en la afinación. “Sentimos que la voz que tenías bastante conquistada hoy no estuvo tan presente”, dijo.

Con esta decisión Danna Paola es la primera nominada de la nueva etapa de Yo Me Llamo. La imitadora aseguró que trabajará para mejorar. “Haré como que tengo otro show”, finalizó.

También en Teleamazonas: