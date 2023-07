El amor por el canto estuvo en Julieth Ulloa desde pequeña. Así lo cuenta la quiteña de 30 años, quien imita a Natalia Lafourcade en Yo Me Llamo Ecuador, programa que se transmite de lunes a viernes, desde las 21:00 por la señal de Teleamazonas.

En una conversación con Teleamazonas, la imitadora resalta su talento para la imitación. «Siempre estuvo conmigo gracias a mi bilingüismo. Desde muy pequeña tuve la oportunidad de interpretar en inglés y en español», dice Julieth.

Pero reconoce que nunca había pensado en proyectar su talento como lo hace ahora en Yo Me Llamo. «Era algo personal, recién ahora, como madre de familia y licenciada en educación infantil, me doy cuenta que es interesante fomentar el arte, la cultura, la música. Por eso he ido mejorando mis habilidades».

Julieth no ha imitado únicamente a Natalia Lafourcade. «Hago imitaciones de Joy, Julieta Venegas, Mon Laferte y otros artistas de música en inglés», cuenta.

Sin embargo, asegura que los temas de la cantante y compositora mexicana los canta desde hace 10 años. «La caracterización no la había hecho, pero la voz sí».

«Natalia me encantó porque a ella no le importa mucho vender. Por ejemplo, en un concurso, lo importante para ella es compartir su voz, su amor por el canto. Ella es muy simple en cuanto a su vida. Es una artista que considero mucho y por eso la elegí», dice la docente.

Además del canto, la participante de Yo Me Llamo es madre de familia e imparte clases en educación infantil bilingüe. Actualmente cursa una maestría en Dirección, Liderazgo y Gestión de Centros Educativos; y divide su tiempo para viajar a Guayaquil a los ensayos del concurso y otras actividades.

Todo esto lo puede lograr, dice, «gracias a mi esposo. Él es una persona muy dedicada a su familia, me apoya al 100% en todo». Sin embargo, resalta que «las madres siempre somos como pulpo».

Su sueño en Yo Me Llamo es, «con el ejemplo, dar a conocer a las personas que nunca es tarde para alzar su voz . Siempre hay tiempo y se debe aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida», finaliza Julieth.

