Darío Herrera: A las carreteras del país les faltó mantenimiento preventivo

El 18,16% de las vías en el país (1.868 de 10.290,27 kilómetros) se encuentra en mal estado y el Ministerio de Transporte las ha categorizado como sitios para “circular con precaución”. Sobre esto, Darío Herrera, ministro de Transporte, dijo en el espacio de entrevistas del noticiero 24 Horas que no todas se encuentran totalmente destruidas.

“Estas estadísticas incluyen tramos de vías que tienen sectores con daños y sectores propensos a deslaves. Un ejemplo es la Cuenca–Molleturo”, aseguró el Ministro. También dijo que para el Banco Mundial, un dólar que no se invierte en mantenimiento supone cinco de mantenimiento por reparación en cinco años y 25 dólares de una reconstrucción, en 10 años.

Por ello cuestionó: “¿por qué están las carreteras en este estado si hubo una inversión en años anteriores? La respuesta es: por la falta de mantenimiento en los últimos siete años. Hoy estamos enfrentados a reparaciones y rehabilitaciones de una inversión que Gobiernos anteriores no hicieron”.

El trabajo realizado

El ministro Herrera explicó que desde el inicio de su gestión se han dedicado al mantenimiento preventivo de las vías del país. Para eso, asegura, la inversión es de 19 millones de dólares. También dijo que recién se han contratado dos grandes obras que son necesarias para la vialidad en Ecuador. Se trata de la construcción del puente sobre el río Upano, en la carretera Macas–Puyo, y la reparación del sector La Resbalosa, que corresponde al tramo San Lorenzo-Puerto Cayo, en la provincia de Manabí.

Asimismo, el funcionario explicó que para el mantenimiento vial preventivo, el enemigo número uno es el agua. “Hay que permitir que el agua corra para que no te socave la vía o que no se te lleve los puentes. Para eso hay que destapar alcantarillas, despejar cunetas… Ese es el mantenimiento preventivo que no se había hecho en años”.

Este trabajo, asegura, ha permitido que en la actualidad las vías se encuentren habilitadas o medianamente habilitadas en el caso de los sitios críticos. “Pero ninguna está absolutamente cortada, a excepción del tramo San Luis–Reventador”, dijo el Ministro. Además anunció un plan para incrementar del 13,44% al 31% las carreteras que están consideradas como ‘en muy buen estado’ hasta mayo del 2025. También se planea bajar el porcentaje considerado como ‘precaución’, del 18,36% al 10%.