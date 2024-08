Darwin Núñez y Rodrigo Bentancur no jugarán contra Ecuador. Los jugadores de Uruguay forman parte de la lista de 11 futbolistas que fueron sancionados hoy por la Conmebol, tras los graves incidentes suscitados durante la Copa América, en julio.

El delantero Darwin Núñez fue el que recibió la sanción más severa al ser suspendido por cinco partidos y una multa económica. En tanto, el resto de involucrados recibió cuatro encuentros de suspensión y multas económicas por su comportamiento.

Los jugadores de la celeste saltaron a las tribunas al concluir el encuentro en Charlotte. Colombia derrotó a Uruguay por 1-0 y al final, los jugadores charrúas intercambiaron golpes con aficionados colombianos. Como descargo, los seleccionados celestes adujeron que sus familias, que también estaban en la tribuna, habían sido agredidas.

Darwin Núñez y Rodrigo Bentancur no jugarán contra Ecuador. El duelo está previsto para octubre en Montevideo. Núñez fue el más perjudicado: no estará ante Paraguay, Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia. En tanto, Bentancur fue sancionado con cuatro partidos. No estará ante Paraguay, Venezuela, Perú y Ecuador.

FALLO CONMEBOL 👇



La Unidad Disciplinaria emitió los fallos tras el partido Uruguay-Colombia de Copa América 2024.



➡️ TRES PARTIDOS



Mathias Olivera, Ronald Araujo y José María Gimenez



No estarán ante Paraguay, Venezuela y Perú. Podrán jugar en octubre ante Ecuador en la… pic.twitter.com/TKD6bq5fQC — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) August 28, 2024

Por su parte, los futbolistas Mathias Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez no estarán en los tres partidos contra Paraguay, Venezuela y Perú. En cambio, otros jugadores uruguayos como Santiago Mele, Matías Viña, Emiliano Martínez, Facundo Pellistri y Brian Rodríguez recibieron multa económica.

Según la sanción de Conmebol, divulgada en la mañana de este 28 de agosto de 2024, ellos pagarán 5.000 dólares, pero no tendrán sanción deportiva. Por su parte, la Asociación Uruguaya de Fútbol recibió una sanción de 120.000 dólares.

Uruguay ocupa la segunda posición en el torneo premundial. El equipo de Marcelo Bielsa tiene 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. Su única derrota fue ante Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

