David Bisbal se despide de Yo Me Llamo con el tema ‘A partir de hoy’

La semana en Yo Me Llamo finalizó con la gala de eliminación. La noche del viernes 11 de agosto de 2023 cinco participantes salieron al escenario del mejor programa concurso para defender su permanencia en en el reality.

Paola Jara fue la primera participante de esta gala de eliminación con el tema ‘Que sufra, que chupe y que llore’. En la devolución Axel le dijo que la afinación estuvo bien y que corrigió varios aspectos que el jurado pidió en las presentaciones anteriores.

Luego le tocó el turno a Manuel Turizo, el participante de Yo Me Llamo interpretó el tema ‘Sola’, y cuando finalizó, Erika Vélez cuestionó si la presentación sorprendió o no a los demás miembros del jurado. Sin embargo, no se podía emitir más comentarios hasta el momento de la deliberación.

La tercera participante de la noche fue Joy con el tema ‘¿Con quién se queda el perro?’. Para Pamela Cortés aún faltaron detalles de la verdadera Joy, pero reconoció que hay trabajo en la imitadora por lo que la felicitó también.

David Bisbal fue el cuarto participante de esta gala de eliminación, él interpretó el tema ‘A partir de hoy’. En la devolución Axel lo felicitó por su presentación en el escenario. “Lo hiciste mejor que la vez pasada”, le dijo.

El show de la noche continuó con Danna Paola. Ella cantó ‘Agüita’ y en la devolución Pamela le dijo que sí ha trabajado en las recomendaciones del jurado. Sin embargo, resaltó que falta más trabajo para mantener el timbre de Danna Paola y la afinación.

La última participante fue Mon Laferte con el tema ‘Si tú me quisieras’, lo hizo junto a una guitarra, que aunque para Erika fue algo bueno, le llamó la atención por salirse del personaje “¿Yo no sé qué pasó con la chilena?”, dijo.

Finalmente, el jurado se tomó el tiempo para la deliberación y decidieron que Paola Jara, Manuel Turizo, Mon Laferte, Danna Paola y Joy sí se llaman y continúan en la competencia.

Por lo que Axel anunció que David Bisbal deja la competencia. «Tienes que trabajar en la afinación en no adelantarte ni atrasarte, mantener el tiempo», le dijo Pamela.

