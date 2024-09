Decomisan más de 60 500 cosméticos en el centro de Quito

Un total de 60 596 cosméticos sin registro sanitario salieron de circulación en Quito. Un operativo conjunto entre la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y la Unidad de Delitos Aduaneros (UDAR) permitió el decomiso del producto este miércoles 11 de septiembre del 2024.

Según información de la Arcsa, los cosméticos se vendían al público en cuatro establecimientos comerciales ubicados en el sector de El Tejar, en el centro de Quito.

Los productos no contaban con notificaciones sanitarias por lo que fueron decomisados de forma inmediata.

Entre los cosméticos había rímel, labial, cremas faciales y corporales, delineadores, sombras, mascarillas, protectores solares, entre otros.

Algunos de los productos se encontraban exhibidos en vitrinas en los locales comerciales. Mientras que otros estaban embodegados en cajas de cartón sellados, pero no contaban con autorizaciones.

Los técnicos abrieron las cajas y constataron que los productos no tenían registro sanitario y se los llevaron. En lo que va de este año, el Arcsa ha clausurado más de 230 locales comerciales, entre restaurantes, plantas de agua, fábricas procesadoras de snacks, etc., no por incumplir con la normativa sanitaria.

