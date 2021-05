Delincuentes informáticos estafan a través de correo electrónico

Los delitos de estafas por internet han aumentado en un 70% en los últimos meses, según cifras de la Policía Nacional. En uno de los casos denunciados, delincuentes informáticos intentaron sustraerse tres mil dólares de la cuenta de un ciudadano.

El hombre recibió un correo electrónico en donde, según la información, debía cancelar una multa de tránsito.

“El remitente del correo era extraño. Decía fotomulta-nacional1909@outlook entonces me llamó la atención el tema. Lo que hice fue revisar. Normalmente la Agencia Metropolitana o la Agencia de Tránsito envía de correos con cuentas oficiales”, asegura Gabriela Parra, hija del denunciante.

Luego de abrir el correo electrónico, delincuentes informativos intentaron robar de la cuenta del hombre tres mil dólares.

“Me llama y me dice hija tengo una transacción en el banco por tres mil dólares que me debitaron. Yo le dije llama al banco y bloquea la cuenta. En el banco afortunadamente nos indicaron que con su sistema de monitoreo esta transacción fue bloqueada porque era inusual”, sostiene Gabriela.

Según la Unidad de Ciberdelitos, que investiga las denuncias por estafas y delitos en redes sociales y medios electrónicos, desde enero hasta la fecha hay 219 denuncias.

Las autoridades recomiendan no publicar sus datos personales en redes sociales y no creer en sorteos ni premios en los que no ha participado. Además, reportar a la Policía cuando identifique situaciones inusuales en sus cuentas electrónicas personales.

