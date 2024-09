Ciudadano denuncia la clonación de la placa de su vehículo en Ecuador

Un ciudadano denunció que la placa de su vehículo fue clonada en el cantón Playas, provincia de Guayas. El caso se conoció este jueves 5 de septiembre del 2024. La víctima teme que utilicen esta identificación para cometer delitos en diferentes partes de Ecuador.

El cambio de los datos del vehículo se realizó en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Por lo que, pese a tener el automotor en su poder, Daniel (nombre protegido), no consta como su propietario.

Daniel, víctima de este delito, contó a Teleamazonas que se percató de la irregularidad cuando intentó realizar el proceso de matriculación. Allí confirmó que su vehículo, que adquirió dos años atrás, estaba a nombre de otra persona.

El 30 de agosto de este año, él matriculó el vehículo en Riobamba, pero cuatro meses después, según el registro de la ANT, se realizó una actualización de datos dentro del sistema de movilidad del cantón Playas.

Para cometer esta irregularidad, los involucrados llevaron a cabo una transferencia de dominio en una notaria, pero no hicieron la revisión correspondiente del proceso, detalló Daniel. Por ello, la víctima considera que existe una complicidad de funcionarios que laboran en estas entidades.

Además, en el sistema de la ANT no consta la información completa del nuevo propietario, pues de acuerdo con el registro, solo existe el nombre y el número de cédula de la supuesta propietaria.

A pesar de que Daniel tiene el vehículo en su poder, teme que con los datos de su placa lo involucren en actos ilícitos o siniestros de tránsito. Tampoco podría venderlo.

Cristóbal Buendía, director del Observatorio de Movilidad, señaló que no es un caso aislado en el Ecuador, ya que se han denunciado varias irregularidades relacionadas con las placas de vehículos, incluidos en el transporte turístico. Además, señala que el sistema de la ANT no es riguroso y el control del proceso informático corresponde a esta entidad, por lo que no deberían evadir su responsabilidad legal.

Por su lado, la Agencia Nacional de Tránsito dice esta situación corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

