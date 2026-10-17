Aucas y Liga de Quito igualan 1-1 en un disputado 'Superclásico Capitalino' en el sur de Quito la tarde de este sábado 17 de octubre de 2026.

En un compromiso intenso disputado la tarde de este sábado 17 de octubre de 2026, Sociedad Deportiva Aucas y Liga Deportiva Universitaria de Quito igualaron 1-1 en la cancha del Estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Los cuadros capitalinos jugaron por la tercera jornada de la fase de grupos de la LigaPro 2026.

El 'Papá' Aucas se puso en ventaja a los 13 minutos de la primera parte gracias a una gran definición del mediocampista Braian Oyola, quien superó la resistencia del guardameta Gonzalo Valle.

Tras el tanto inicial, Aucas mantuvo el control de las acciones en la mitad de la cancha, sufriendo la baja por variante obligada de Oyola al minuto 42.

Cuando el primer tiempo agonizaba, una jugada dentro del área requirió la revisión de la tecnología VAR.

Tras decretarse la pena máxima en el tiempo de adición (45+3'), el delantero Michael Estrada ejecutó con efectividad desde los doce pasos para sellar el 1-1 antes del descanso.

Cierre parejo y variantes tácticas

En el complemento, el conjunto albo replanteó su esquema con los ingresos de Alexander Alvarado, José Carabalí y Elvis Velasco.

Pese a los intentos de ambos bandos y el dinamismo de las variantes (incluido el ingreso de Michael Carcelén en Aucas), el marcador no volvió a moverse.

Con este empate 1-1, ambos clubes capitalinos suman un punto valioso en el certamen.