¡Orgullo tricolor! Lucía Acosta brilla en el jiu-jitsu internacional con apenas 10 años

Lucía Acosta: La niña ecuatoriana de 10 años que conquistó el jiu-jitsu internacional y va por el título regional.

Con apenas 10 años, la atleta ecuatoriana Lucía Acosta Rojas se ha convertido en una de las grandes promesas del deporte nacional en las artes marciales mixtas y el jiu-jitsu.

Guiada por su padre y entrenador de Muay Thai, Daniel Acosta, la pequeña nacida en Guayaquil, Ecuador, ha logrado conseguir medallas de oro en torneos de alto nivel internacional.

La tarde de este sábado 17 de octubre de 2026, Lucía, acompañada de su padre, conversó con Teleamazonas, sobre como desde su corta edad ya deja el nombre de Ecuador en lo alto, en el deporte internacional.

Una trayectoria imparable en Estados Unidos

Lucía, o 'Luli', como le dicen en casa, reside junto a su familia en Estados Unidos.

La pequeña ha registrado un desempeño destacado en las competencias más exigentes de la disciplina.

Lucía Acosta, la promesa ecuatoriana que brilla en el jiu-jitsu internacional. Cortesía

Incluso, hoy 'Luli', en la JJ Wolrd League está ranqueada como la número 2 en la categoría no-gi.

Además, Daniel Acosta detalló como han sido los logros de la pequeña atleta ecuatoriana:

Doble oro en el torneo de Florida y campeona en su categoría dentro del JJ World League.

El primer torneo en 2026 fue el 11 de febrero y ganó una medalla de oro en el Miami Open organizado por la IBJJF.

Mayo 2026: Ganó el Spring Open en Orlando IBJJF.

JJ World League en Junio de 2026: Quedó en tercero y segundo, obteniendo una medalla de plata gi y bronce no- gi.

ADCC en julio 2026: ganó oro en su categoría 9-10 años (32kg) y obtuvo plata en la categpría más alta (45kg).

JJ Worl League en septiembre de 2026: doble oro en las categorías gi y no-gi.

UFC BJJ OPEN en septiembre 2026: ganó oro en su categoría de 9-10(65 libras) en dos combates por puntos.

De Ecuador al mundo: Lucía Acosta suma oros en EE.UU. y busca el número uno del ranking. Cortesía

En busca del número uno de la región

El calendario de la deportista tricolor contempla nuevos desafíos decisivos.

Este domingo 18 de octubre de 2026 competirá por el título Panamericano en no-gi, mientras que el próximo 21 de noviembre disputará nuevamente el JJ World Legue en las "Finales".

Si gana en noviembre, Lucía Acosta queda campeona de la temporada de su categoría, es decir, que lo ganó todo.

Con solo 10 años, la ecuatoriana Lucía Acosta destaca en torneos internacionales de jiu-jitsu. Cortesía

Si obtiene el doble oro en dicha cita, Lucía se coronará como el número uno de la región en su categoría de peso.

"A mí me gustaría ser campeona panamericana y tener un gimnasio con una amiga. Cada vez que compito o entreno me siento muy bien y con mucha confianza" Lucía Acosta en entrevista con Teleamazonas.

A pesar de su corta edad, la atleta envió un mensaje de perseverancia a los niños y jóvenes del país: