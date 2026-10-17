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Macará cderrota a Independiente del Valle, en Ambato, por la Fecha 3 del hexagonal final 

El encuentro se juegó la tarde de este sábado 17 de octubre en el estadio Bellavista de Ambato, con transmisión de Teleamazonas. 

Macara se enfrentó a IDV por el exagonal final de la LigaPro.

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

17 oct 2026 - 13:55

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Un partidazo se vivió en el estadio Bellavista de Ambato la tarde de este sábado 17 de octubre de 2026. Macará derrotó por 1-0 a Independiente del Valle y postergó el festejo del 'Matagigantes'. 

Alineaciones confirmadas

El equipo ambateño jugará con la siguiente alineación: 

Mientras que el equipo de Joaquín Papa jugará de la siguiente manera: 

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