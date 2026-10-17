Macará cderrota a Independiente del Valle, en Ambato, por la Fecha 3 del hexagonal final
El encuentro se juegó la tarde de este sábado 17 de octubre en el estadio Bellavista de Ambato, con transmisión de Teleamazonas.
Macara se enfrentó a IDV por el exagonal final de la LigaPro.
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Actualizado:
17 oct 2026 - 13:55
Un partidazo se vivió en el estadio Bellavista de Ambato la tarde de este sábado 17 de octubre de 2026. Macará derrotó por 1-0 a Independiente del Valle y postergó el festejo del 'Matagigantes'.
Alineaciones confirmadas
El equipo ambateño jugará con la siguiente alineación:
Mientras que el equipo de Joaquín Papa jugará de la siguiente manera:
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