Macará cderrota a Independiente del Valle, en Ambato, por la Fecha 3 del hexagonal final 

Macara se enfrentó a IDV por el exagonal final de la LigaPro.

Un partidazo se vivió en el estadio Bellavista de Ambato la tarde de este sábado 17 de octubre de 2026. Macará derrotó por 1-0 a Independiente del Valle y postergó el festejo del 'Matagigantes'.

Alineaciones confirmadas

El equipo ambateño jugará con la siguiente alineación:

Mientras que el equipo de Joaquín Papa jugará de la siguiente manera: