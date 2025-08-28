Deporte Total cumple 41 años al aire: historias de deportistas, pasión y esfuerzo en la pantalla

El periodista Alberto Astudillo es uno de los presentadores de Deporte Total por la señal de Teleamazonas.

"Contar historias con emociones, pasión y rigurosidad periodística", así resume la esencia de Deporte Total, Alfonso Lasso, gerente de Deportes de Teleamazonas y la voz oficial de La Tri, al referirse al espacio deportivo de este canal que está de cumpleaños.

Este jueves 28 de agosto del 2025, Deporte Total, el espacio de la información deportiva nacional e internacional, a través de Teleamazonas está celebrando un año más de llevar la mejor información deportiva a Ecuador.

Deporte Total es una marca construida desde las emociones y un menú variado de todos los deportes. Por ejemplo, el histórico segundo tricampeonato de El Nacional fue difundido por nuestra pantalla.

Los momentos épicos del deporte nacional e internacional reposan en los archivos y son parte de esa huella. Hay una larga lista de periodistas que han pasado por este espacio: Patricio Díaz (+), Vito Muñoz Ugarte, Roberto Omar Machado, Fabián Gallardo, Patricio Cornejo pasaron por las cámaras de este canal.

Los emocionantes relatos junto a los instantes claves como la primera medalla olímpica con el marchista cuencano Jefferson Pérez, la clasificación de la Selección de Ecuador al primer Mundial de fútbol en Corea y Japón 2002, el giro de Italia de Richard Carapaz... Todos contados con el amor, pasión y gusto.

Cada segundo ha valido la pena para contar cada momento destacado. Y eso se ha ido acumulando con situaciones épicas de los Mundiales de Fútbol, de los Juegos Olímpicos, de los torneos internacionales como la Copa Libertadores de Liga de Quito (2008), la Sudamericana de LDU y de Independiente del Valle...

Pero no solo de fútbol vive el hombre. Rafting, boxeo, automovilismo, vueltas ciclísticas al Ecuador, levantamiento de pesas... Han pasado por este espacio deportivo de la televisión ecuatoriana.

Los procesos de los deportistas y sus historias de esfuerzo han pasado por la cámara de Deporte Total. Alfonso Laso recuerda, por ejemplo, los inicios de la campeona olímpica desde sus 15 años cuando comenzaba en el deporte y luego subida en un podio olímpico.