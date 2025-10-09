Alan Franco, el crack silencioso de la Selección de Ecuador

Alan Franco es uno de los baluartes del equipo ecuatoriano, que se alista para jugar el Mundial.

Alan Franco siempre tiene dudas respecto a qué responder cuándo le preguntan ¿cuál es su posición en la cancha? A sus 27 años, el jugador del Atlético Mineiro y la Selección de Ecuador ha jugado de volante interior, volante extremo e incluso como lateral en el equipo de Sebastián Beccacece.

Franco cuenta que el técnico Jorge Sampaoli, su entrenador en el Mineiro, lo miró sorprendido, luego del partido del 9 de septiembre ante Argentina, en el final de las Eliminatorias. ¿Vos de lateral? le dijo el calvo DT. Franco sonríe al recordar la anécdota. "Siempre quiero dar lo mejor para la Selección y mi equipo".

Con un Mundial jugado (2022), dos Copas Américas (2021 y 2024) y dos procesos de Eliminatorias, Franco es un jugador curtido y fundamental en el esquema de Ecuador. En la jornada del viernes 10 de octubre del 2025, él será titular ante Estados Unidos, en el partido jugado en Austin, preparatorio para el Mundial.

La Tricolor no tendrá a Moisés Caicedo, quien no fue llamado por Beccacece, para que pueda mantenerse en Chelsea y recuperar la plenitud física. 'Moi' tampoco estará en el debut mundialista, pues fue expulsado ante Argentina, en septiembre.

Ante la ausencia del mejor volante de Ecuador, Franco tiene que dar un paso al frente. En el amistoso ante EE.UU., pero, sobre todo, en el debut de la Copa del Mundo. Así lo entiende Beccacece que busca que el futbolista, formado en Independiente del Valle, sea el líder que transmita confianza en el mediocampo.

En la concentración tricolor y en las redes, 'Moi' le puso un apodo a su amigo Franco: 'el crack silencioso'. De bajo perfil y con una vocación de servicio en la cancha, el jugador del Mineiro dice que no hay otro jugador como Caicedo. "Nadie puede reemplazarlo. Tenemos que pensar en soluciones como equipo".

Alan Franco, en un entrenamiento de Eliminatorias sudamericanas, en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil. @alan_franco21

Franco tiene un largo recorrido en el fútbol, pese a no haber llegado a los 30 años. Lleva nueve temporadas como profesional, desde su debut en IDV en el 2016. La pelota lo llevó al Atlético Mineiro, en el 2020, con escalas en el Charlotte de la MLS (2021) y Talleres de Córdoba (2022).

En Mineiro es titular indiscutible. Lleva 21 partidos en la temporada y, luego de sus compromisos con La Tri -el viernes 10 ante Estados Unidos y el martes 14 ante México- tendrá que afrontar un duelo especial: volverá a Ecuador para enfrentarse a su exequipo, el Independiente, por la Copa Sudamericana.

Pero ahora, el crack silencioso solo piensa en dar esfuerzo y confianza a Ecuador.