Un año lleno de retos para la velocista Anahí Suárez que apunta a seguir en la cúspide

Anahí Suárez después de su participación en los 200 metros planos, en los Juegos Bolivarianos, el 4 de diciembre de 2025

Anahí Suárez, una de las velocistas más importantes de la región y una de las deportistas más destacadas de Ecuador cerró el 2025 con un gran año. Acumuló tres preseas: bronce en los 100 metros, plata en los 200 metros y oro junto al equipo de relevos en la prueba de 4x100 en los últimos Juegos Bolivarianos.

La deportista del Team Banco Pichincha - Crisfe empezó la temporada 2026 con mucha ilusión de seguir cosechando logros en su carrera. Se emociona cuando habla del apoyo que recibe de los deportistas.

Suárez, con 24 años, ratificó en el cierre de la temporada 2025 que es una de las mujeres más veloces del continente y tiene una prueba más para seguir demostrando todo su potencial: 4x100 relevos femenino.

"Que podamos seguir muchos años juntos y cumplir muchas metas juntos", dice Anahí entre risas y con algo de nervios por las cámaras. Pero ilusionadas de poder llegar a grandes objetivos en este nuevo año.

Ella se destaca y tiene compañeras de gran nivel que compiten junto a ella como Nicole Caicedo, Katriel Aldair Angulo Méndez y Anderson Jair Marquinez Espinales. Con ellas simpre también comparte ezperiencias de vida y hasta los momentos de distracción fuera de las pistas.