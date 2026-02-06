Esto es lo que necesitas saber sobre los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Klaus Jungbluth, esquiador ecuatoriano, posa con la indumentaria oficial del país rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, donde representará a Ecuador en la nieve olímpica.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se inauguran oficialmente el viernes 6 de febrero de 2026, con la ceremonia de apertura en el estadio San Siro de Milán. El evento inicia a las 14:00 (hora de Ecuador), dando comienzo a 16 días de competencias que reúnen a cerca de 3.000 atletas de más de 90 países sobre nieve y hielo.

En los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026 participan 92 Comités Olímpicos Nacionales que representan a 2,900 atletas. Once de esos equipos son de Latinoamérica o de habla hispana.

El esquiador Klaus Jungbluth representará a Ecuador en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en lo que será la última participación olímpica de su carrera. El atleta guayaquileño hace historia al ser el primer ecuatoriano en competir en una cita olímpica de invierno.

La inauguración oficial se realiza en el estadio San Siro de Milán, con una ceremonia que incluye la participación de artistas internacionales como Mariah Carey y el tenor italiano Andrea Bocelli.

Debido a la distancia entre sedes, se organizan actos paralelos en Cortina, Predazzo y Livigno, para garantizar la presencia simbólica de los atletas en todos los escenarios.

¿Qué hay de nuevo?

Entre las principales novedades de esta edición se encuentra la incorporación del esquí de montaña, conocido como skimo, que se disputa en Bormio. Además, el programa olímpico suma nuevas pruebas en luge, baches dobles, combinada alpina por equipos, salto de esquí femenino y relevos mixtos en skeleton.

En cuanto a la organización, algunas sedes enfrentan retrasos y cuestionamientos.

El estadio de hockey sobre hielo de Milán no se encuentra completamente terminado al inicio de las competencias, aunque los organizadores aseguran que todos los partidos se desarrollan con normalidad.