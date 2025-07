Brasil quiere el título de la Copa América Femenina con el fútbol y la magia de la estrella Marta

La Copa América Femenina que se juega en Ecuador tiene estrellas del Continente paseando su talento en los estadios de Quito. Una de ellas es Marta Vieira da Silva. En el fútbol femenino está a nivel de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona o Pelé...

Con 39 años es una jugadora que brilla, corre, lucha y gambetea como una juvenil. Es considerada la mejor jugadora de todos los tiempos. “Siempre tuve que encarar el rechazo de frente. Desde los 7 u 8 años me gané un espacio jugando con chicos, demostrando que una niña también puede hacerlo”, dijo recién en una entrevista con la organización del torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Cada momento de la carrera de la jugadora ha estado marcado por anécdotas. A los 14 años, por ejemplo, llegó a Vasco da Gama. Luego brilló en Europa y EE. UU., especialmente en el Umeå IK sueco, donde ganó la Champions femenina y comenzó a promocionar su juego a nivel mundial.

Participó en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Tiene dos medallas olímpicas y tres trofeos de Copa América (2003, 2010 y 2018). Fue goleadora en el Mundial de China 2007 y entre 2006 y 2018 ganó seis veces el premio a la mejor jugadora del mundo.

La FIFA bautizó con su nombre el Premio Marta, que reconoce al mejor gol femenino. Su otro gran sueño no es futbolero: quiere ser madre. "No me pidan estar bien mañana, pasado o en 2027. Porque no sé lo que puede pasar. Hoy estoy aquí, pero mañana puedo despertar y decir: ya está. Quiero dedicarme, tener un hijo, una familia, que es un sueño que todavía tengo", recalcó.