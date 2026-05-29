Nicolás Otamendi, otro campeón del mundo, será refuerzo para River Plate de Argentina

El defensor central Nicolás Otamendi, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Catar 2022, acordó su llegada a River Plate, con el que firmó contrato este viernes, según anunció el club de la banda roja.

Otamendi acordó un contrato por un año y medio, del 1 de julio de 2026 hasta fines de 2027, y firmó el vínculo antes de sumarse a la selección albiceleste, con la que viajará el sábado rumbo a Estados Unidos para continuar la preparación mundialista.

El zaguero integra la lista de 26 jugadores que disputarán la próxima Copa del Mundo, en lo que será su cuarto Mundial, luego de sus participaciones en Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Catar 2022.

Otamendi, de 38 años, regresa a Argentina para culminar su carrera en el club del que es hincha, luego de casi dos décadas de trayectoria, con origen en Vélez Sarsfield, para luego emigrar y pasar casi 16 años en el exterior, en los clubes Oporto, Atlético Mineiro, Valencia, Manchester City y Benfica, con más de 450 partidos en total.

Su palmarés incluye 26 títulos, entre los que se destacan el Mundial 2022, las copas América 2021 y 2024, una Europa League con el Oporto y otros siete trofeos con los Dragones, más otras nueve coronas durante su paso por el Manchester City.

El experimentado defensor había llegado a un acuerdo verbal y hace un par de semanas se despidió del Benfica, club en el que también dejó una huella importante.

"Seis años y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. En Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes... y cada uno de ellos valió la pena. Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre", expresó Otamendi en sus redes a mediados de mayo.

En River, "el General", como se lo conoce a Otamendi, se reencontrará con Germán Pezzella, compañero suyo en Catar.

"Es un jugador importantísimo, está en plena vigencia y es un líder natural. Ojalá lo podamos tener. Podemos armar algo lindo", había expresado Eduardo Coudet, el entrenador de River, al ser consultado hace unos días por la llegada de Otamendi.