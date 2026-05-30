Esmeraldas es un semillero de jugadores mundialistas y que brillan en Champions League
Piero Hincapié, en Arsenal, y Willian Pacho, en PSG, juegan la final de la Champions League 2026 en Budapest. También estarán en el mundial.
Enner Valencia y Piero Hincapie, jugadores de Ecuador, en el Estadio Monumental Banco Pichincha.
AFP
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Actualizado:
30 may 2026 - 07:15
Esmeraldas ha sido históricamente la cantera inagotable del fútbol ecuatoriano, aportando una cantidad impresionante de talento, velocidad y potencia física a la Selección de Ecuador. Y este sábado 29 de mayo del 2026 será un día histórico porque dos jugadores ecuatorianos estarán en la final de la Champions League.
En las citas mundialistas Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Qatar 2022 y la actual preparación para el Mundial 2026, los futbolistas esmeraldeños no solo han sido parte de la delegación, sino que han portado la cinta de capitán y marcado goles históricos.
Los principales futbolistas nacidos en la provincia de Esmeraldas que han dejado su huella en los Mundiales se detallan a continuación:
Los capitanes y referentes históricos
- Iván Hurtado (Esmeraldas): El legendario "Bam Bam" es uno de los máximos referentes de la provincia. Fue el capitán de la zaga ecuatoriana en Corea-Japón 2002 y comandó al equipo en la histórica campaña de Alemania 2006, donde La Tri alcanzó los octavos de final.
- Walter Ayoví (Esmeraldas): El eterno lateral izquierdo y capitán de la Selección. Disputó el Mundial de Corea-Japón 2002 en sus inicios y regresó consolidado como el gran líder de la cancha en Brasil 2014.
- Jorge Guagua (Esmeraldas): El "Patrón" formó parte de la delegación en Alemania 2006, sumando minutos importantes, y repitió su presencia mundialista en Brasil 2014.
Los goleadores y figuras en Alemania 2006 y Brasil 2014
- Carlos Tenorio (Esmeraldas): El 'Demoledor' fue pieza clave en Alemania 2006, donde anotó dos goles fundamentales (uno a Polonia y otro a Costa Rica) en la fase de grupos para sellar la clasificación a octavos. También estuvo presente en Corea-Japón 2002.
- Segundo Alejandro Castillo (San Lorenzo): El 'Mortero', mediocampista de contención con un despliegue físico envidiable, fue el motor del mediocampismo ecuatoriano en Alemania 2006.
- Frickson Erazo (Esmeraldas): El "Elegante" se consolidó en la defensa central de La Tri y disputó el Mundial de Brasil 2014 bajo la dirección de Reinaldo Rueda.
Otros Mundialistas esmeraldeños históricos
- Marlon Ayoví: Presente en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.
- Néicer Reasco: Lateral derecho que integró la nómina en Alemania 2006.
- Edwin Tenorio: Mediocampista de marca fijo en las citas de 2002 y 2006
La nueva generación élite (Qatar 2022 y rumbo a 2026)
El relevo generacional de Esmeraldas sigue dominando el panorama internacional y se mantiene como la columna vertebral de la defensa y el ataque de La Tri:
- Piero Hincapié (Esmeraldas): El actual central del Arsenal de Inglaterra irrumpió con fuerza para jugar el Mundial de Qatar 2022 con apenas 20 años, disputando los tres partidos de la fase de grupos.
- Willian Pacho (Quinindé): Aunque formó parte de la lista oficial de convocados en Qatar 2022, no sumó minutos en esa edición. Hoy en día, consolidado en el París Saint-Germain, forma una dupla central estelar junto a Hincapié de cara a la Copa del Mundo 2026.
- Félix Torres (San Lorenzo): Titular indiscutible en la zaga de Qatar 2022, jugando los 270 minutos de la fase de grupos y asistiendo a Enner Valencia en el recordado partido inaugural contra el país anfitrión.
- Robert Arboleda (Esmeraldas): Experiencia y jerarquía en la defensa que integró la plantilla de Qatar 2022.
- Alan Minda (Esmeraldas): Extremo que destaca por su velocidad y desequilibrio en el Clube Atlético Mineiro. Es una de las armas principales del ataque nacional en el proceso de Eliminatorias actual.
El histórico máximo goleador
- Enner Valencia (San Lorenzo): Es el máximo anotador de La Tri en las Copas del Mundo con 6 goles en total.
- En Brasil 2014, marcó los 3 goles de Ecuador en el torneo (uno a Suiza y un doblete a Honduras).
- En Qatar 2022, anotó otro doblete en el partido inaugural ante Qatar y un gol clave frente a Países Bajos.
- Además, en Qatar portó la cinta de capitán, liderando a la nueva generación y consolidándose como una leyenda viva del fútbol sudamericano en los Mundiales.
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