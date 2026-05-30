Esmeraldas es un semillero de jugadores mundialistas y que brillan en Champions League

Esmeraldas ha sido históricamente la cantera inagotable del fútbol ecuatoriano, aportando una cantidad impresionante de talento, velocidad y potencia física a la Selección de Ecuador. Y este sábado 29 de mayo del 2026 será un día histórico porque dos jugadores ecuatorianos estarán en la final de la Champions League.

En las citas mundialistas Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Qatar 2022 y la actual preparación para el Mundial 2026, los futbolistas esmeraldeños no solo han sido parte de la delegación, sino que han portado la cinta de capitán y marcado goles históricos.

Los principales futbolistas nacidos en la provincia de Esmeraldas que han dejado su huella en los Mundiales se detallan a continuación:

Los capitanes y referentes históricos

Iván Hurtado (Esmeraldas): El legendario "Bam Bam" es uno de los máximos referentes de la provincia. Fue el capitán de la zaga ecuatoriana en Corea-Japón 2002 y comandó al equipo en la histórica campaña de Alemania 2006 , donde La Tri alcanzó los octavos de final.

El legendario "Bam Bam" es uno de los máximos referentes de la provincia. Fue el capitán de la zaga ecuatoriana en y comandó al equipo en la histórica campaña de , donde La Tri alcanzó los octavos de final. Walter Ayoví (Esmeraldas): El eterno lateral izquierdo y capitán de la Selección. Disputó el Mundial de Corea-Japón 2002 en sus inicios y regresó consolidado como el gran líder de la cancha en Brasil 2014 .

El eterno lateral izquierdo y capitán de la Selección. Disputó el Mundial de en sus inicios y regresó consolidado como el gran líder de la cancha en . Jorge Guagua (Esmeraldas): El "Patrón" formó parte de la delegación en Alemania 2006, sumando minutos importantes, y repitió su presencia mundialista en Brasil 2014.

Los goleadores y figuras en Alemania 2006 y Brasil 2014

Carlos Tenorio (Esmeraldas): El 'Demoledor' fue pieza clave en Alemania 2006 , donde anotó dos goles fundamentales (uno a Polonia y otro a Costa Rica) en la fase de grupos para sellar la clasificación a octavos. También estuvo presente en Corea-Japón 2002 .

El 'Demoledor' fue pieza clave en , donde anotó dos goles fundamentales (uno a Polonia y otro a Costa Rica) en la fase de grupos para sellar la clasificación a octavos. También estuvo presente en . Segundo Alejandro Castillo (San Lorenzo): El 'Mortero', mediocampista de contención con un despliegue físico envidiable, fue el motor del mediocampismo ecuatoriano en Alemania 2006 .

El 'Mortero', mediocampista de contención con un despliegue físico envidiable, fue el motor del mediocampismo ecuatoriano en . Frickson Erazo (Esmeraldas): El "Elegante" se consolidó en la defensa central de La Tri y disputó el Mundial de Brasil 2014 bajo la dirección de Reinaldo Rueda.

Otros Mundialistas esmeraldeños históricos

Marlon Ayoví: Presente en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 .

Presente en y . Néicer Reasco: Lateral derecho que integró la nómina en Alemania 2006 .

Lateral derecho que integró la nómina en . Edwin Tenorio: Mediocampista de marca fijo en las citas de 2002 y 2006

La nueva generación élite (Qatar 2022 y rumbo a 2026)

El relevo generacional de Esmeraldas sigue dominando el panorama internacional y se mantiene como la columna vertebral de la defensa y el ataque de La Tri:

Piero Hincapié (Esmeraldas): El actual central del Arsenal de Inglaterra irrumpió con fuerza para jugar el Mundial de Qatar 2022 con apenas 20 años, disputando los tres partidos de la fase de grupos.

El actual central del Arsenal de Inglaterra irrumpió con fuerza para jugar el Mundial de con apenas 20 años, disputando los tres partidos de la fase de grupos. Willian Pacho (Quinindé): Aunque formó parte de la lista oficial de convocados en Qatar 2022 , no sumó minutos en esa edición. Hoy en día, consolidado en el París Saint-Germain, forma una dupla central estelar junto a Hincapié de cara a la Copa del Mundo 2026.

Aunque formó parte de la lista oficial de convocados en , no sumó minutos en esa edición. Hoy en día, consolidado en el París Saint-Germain, forma una dupla central estelar junto a Hincapié de cara a la Copa del Mundo 2026. Félix Torres (San Lorenzo): Titular indiscutible en la zaga de Qatar 2022 , jugando los 270 minutos de la fase de grupos y asistiendo a Enner Valencia en el recordado partido inaugural contra el país anfitrión.

Titular indiscutible en la zaga de , jugando los 270 minutos de la fase de grupos y asistiendo a Enner Valencia en el recordado partido inaugural contra el país anfitrión. Robert Arboleda (Esmeraldas): Experiencia y jerarquía en la defensa que integró la plantilla de Qatar 2022 .

Experiencia y jerarquía en la defensa que integró la plantilla de . Alan Minda (Esmeraldas): Extremo que destaca por su velocidad y desequilibrio en el Clube Atlético Mineiro. Es una de las armas principales del ataque nacional en el proceso de Eliminatorias actual.

El histórico máximo goleador

Enner Valencia (San Lorenzo): Es el máximo anotador de La Tri en las Copas del Mundo con 6 goles en total .

Es el máximo anotador de La Tri en las Copas del Mundo con . En Brasil 2014 , marcó los 3 goles de Ecuador en el torneo (uno a Suiza y un doblete a Honduras).

, marcó los 3 goles de Ecuador en el torneo (uno a Suiza y un doblete a Honduras). En Qatar 2022 , anotó otro doblete en el partido inaugural ante Qatar y un gol clave frente a Países Bajos.

, anotó otro doblete en el partido inaugural ante Qatar y un gol clave frente a Países Bajos. Además, en Qatar portó la cinta de capitán, liderando a la nueva generación y consolidándose como una leyenda viva del fútbol sudamericano en los Mundiales.



