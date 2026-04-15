Champions League

Atlético vs. Arsenal y PSG vs. Bayern Múnich, las semifinales de la Champions League

El Atlético jugará primero con el Arsenal en el Metropolitano, el próximo 29 de abril, miércoles, y después en Londres, el martes 5 de mayo.

Aleksandar Pavlovic del Bayern de Múnich celebra tras ganar los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, partido de vuelta del FC Bayern de Múnich

EFE

Autor

EFE

Actualizada:

15 abr 2026 - 16:35

El Atlético de Madrid se enfrentará al Arsenal y el Bayern Múnich al París Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones, después de la clasificación este miércoles del conjunto alemán contra el Real Madrid y del equipo inglés frente al Sporting de Portugal.

El Atlético jugará primero con el Arsenal en el Metropolitano, el próximo 29 de abril, miércoles, y después en Londres, en el estadio Emirates, el martes 5 de mayo.

La eliminatoria entre el PSG y el Bayern comenzará el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes de París y concluirá con la vuelta el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

La final se disputará el 30 de mayo próximo en Budapest

