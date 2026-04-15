Atlético vs. Arsenal y PSG vs. Bayern Múnich, las semifinales de la Champions League
Actualizada:
15 abr 2026 - 16:35
El Atlético de Madrid se enfrentará al Arsenal y el Bayern Múnich al París Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones, después de la clasificación este miércoles del conjunto alemán contra el Real Madrid y del equipo inglés frente al Sporting de Portugal.
El Atlético jugará primero con el Arsenal en el Metropolitano, el próximo 29 de abril, miércoles, y después en Londres, en el estadio Emirates, el martes 5 de mayo.
La eliminatoria entre el PSG y el Bayern comenzará el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes de París y concluirá con la vuelta el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.
La final se disputará el 30 de mayo próximo en Budapest
