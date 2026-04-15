El Bayern elimina al Real Madrid sobre el final y avanza a semifinales de Champions

Kylian Mbappé (C) del Real Madrid en acción durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Bayern de Múnich y el Real Madrid.

El Real Madrid quedó eliminado este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones con un gol del colombiano Luis Díaz para el empate del Bayern Múnich en el minuto 88 y otro de Michael Olise en el tiempo añadido para el 4-3, ambos después de la expulsión de Eduardo Camavinga.

El Real Madrid llegó al descanso y a ese instante con la eliminatoria igualada, con un triunfo parcial por 2-3, con los goles de Arda Güler, autor del 0-1 a los 38 segundos y del 1-2 a la media hora, y Kylian Mbappé, que anotó el 2-3 en el 42. Por el Bayern marcaron Harry Kane y Pavlovic en la primera parte del duelo en el Allianz Arena.

El conjunto alemán se enfrentará en semifinales al París Saint Germain.