Budapest se prepara para la gloria: ¿cuándo se juega la gran final de la Champions 2026?

La UEFA Champions League 2025-26 está por definir a su nuevo monarca en una cita histórica que tendrá como escenario el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El partido por el título se disputará el próximo sábado 30 de mayo de 2026, marcando la primera vez que la capital húngara acoge la final del torneo de clubes más prestigioso del mundo.

El Arsenal, tras eliminar al Atlético de Madrid, y el PSG, se medirán en un duelo que iniciará a las 11:00 (hora de Ecuador) bajo el nuevo formato del sistema suizo implementado por la UEFA.

La final presentará un choque de estilos contrastantes entre el Arsenal de Mikel Arteta y el París Saint-Germain de Luis Enrique. También será un duelo entre los ecuatorianos Piero Hincapié, del Arsenal, y Willian Pacho, del PSG que ya dio la vuelta olímpica.

Comparativa Final Champions 2026 Estadística ARSENAL FC PARIS SG Estado en el torneo Invicto (14 PJ) Campeón Defensor Goles a Favor 31 49 (Líder) Goles en Contra 6 (Muro) 22 Vallas Invictas 9 Partidos 4 Partidos Máxima Figura Bukayo Saka K. Kvaratskhelia Referente 🇪🇨 Piero Hincapié Willian Pacho Último Resultado 1-0 vs Atl. Madrid 1-1 vs Bayern Múnich

Los 'Gunners' sellaron su boleto tras una sufrida victoria por 1-0 ante el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium (2-1 global), gracias a un solitario gol de Bukayo Saka que puso fin a la resistencia de los dirigidos por el "Cholo" Simeone.

Por su parte, el PSG, vigente campeón de Europa, llega con el cartel de favorito tras eliminar al Bayern Múnich en una serie frenética que terminó con un marcador global de 6-5.

Mientras que el conjunto londinense busca el primer título de Champions en su historia, el gigante francés aspira a consolidar su hegemonía continental logrando un histórico bicampeonato en territorio húngaro.