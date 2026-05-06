¡Histórico! Willian Pacho a la final de la Champions con el PSG y se medirá con Piero Hincapié

El PSG hace historia al sellar su boleto a la gran final de la UEFA Champions League 2026 y volverá a defender su título, tras superar una de las eliminatorias más exigentes de los últimos tiempos frente al Bayern Múnich. En la semifinal de vuelta fue 1-1 y en el global 6-5 para que el PSG vuelva a la final.

Con un planteamiento táctico impecable y una efectividad letal en el área rival, el equipo dirigido por Luis Enrique logró neutralizar el poderío alemán y siendo muy efectivo en los 90 minutos de vuelta.