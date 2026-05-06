Piero Hincapié elegido el Mejor Jugador del mes en el Arsenal

El ecuatoriano Piero Hincapié fue elegido, por segunda ocasión, el jugador del mes por el Arsenal, así lo informó el club este miércoles 6 de mayo del 2026, en su cuenta oficial.

Según los Gunners, el defensa tricolor fue elegido con más del 60% de los votos. Esto lo convierte en el jugador con más premios al Jugador del Mes en la temporada 2025/2026. Este galardón ya lo recibió en febrero y repite en abril.

Los méritos de Piero Hincapié en la Champions y Premier League

"Piero demostró su talento para ayudarnos a mantener la portería a cero en partidos cruciales contra el Sporting CP en los cuartos de final de la Champions League y contra el Newcastle United en la Premier League", aseguró el Arsenal en un comunicado.

El tricolor jugará con el Arsenal la final de la Liga de Campeones el próximo 30 de mayo en Budapest. Ese mismo día Ecuador enfrentará a Arabia Saudita en un partido amistoso previo al Mundial 2026, pero no contarán con presencia del central ecuatoriano.

Hincapié se unirá a los trabajos de preparación con la Selección después de la final de la Champions, torneo en el que busca hacer historia para el fútbol de Ecuador.