Champions League: Atlético de Madrid vs. Barcelona y Liverpool vs. PSG, este martes 14 de abril

Jornada intensa en Champions League. El Atlético de Madrid recibe este martes 14 de abril del 2026 en el Riyadh Air Metropolitano al Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, un duelo en el que parte con la ventaja del 0-2 que consiguió en el de ida en el Spotify Camp Nou.

La agenda es completa. El París Saint-Germain (PSG) continuará con la defensa de su corona continental en Anfield, donde el Liverpool tratará de revertir el 2-0 encajado en el Parque de los Príncipes para acceder a las semifinales de la Liga de Campeones y, de paso, tomarse la revancha de la eliminación el pasado año ante el cuadro de Luis Enrique Martínez.

El Atlético de Madrid vs. Barcelona, en otra versión

Con la reciente eliminatoria de la Copa del Rey que sacó adelante el Atlético Madrid, el cuadro de Diego Pablo Simeone pretende apuntalar al Barcelona que necesita ganar en el Metropolitano para extender sus aspiraciones de éxito a la competición continental.

El Barcelona perdió 2-0 en el Camp Nou en la ida, el pasado miércoles. Pero poco se parece al cara a cara copero donde el cuadro azulgrana, que afrontó la vuelta como local, acarició la remontada.

El Atlético Madrid, además, ha ganado las dos eliminatorias anteriores entre ambos equipos en esta fase. No es algo nuevo para ellos. Este año, el Barcelona ha ganado al equipo madrileño los dos partidos de LaLiga. Pero fue goleado en la ida copera y alcanzó su objetivo. Ahora necesita defender los dos tantos de renta.

El Atleti no ha perdido ningún partido de la fase eliminatoria de la Champions League en su propio estadio desde la derrota por 2-3 ante el Ajax en el partido de vuelta de los cuartos de final de la temporada 1996/97. Desde entonces, su balance es de 14 victorias y siete empates.

El Atlético ha ganado las 22 eliminatorias europeas en las que se impuso en el partido de ida fuera de casa, incluidas siete en las que partía con una ventaja de dos goles.

El club azulgrana ha perdido las seis eliminatorias europeas anteriores en las que cayó derrotado en el partido de ida disputado en casa.

De las 38 ocasiones en las que un equipo ha perdido por dos goles en casa en el partido de ida de la Liga de Campeones, desde la primera jornada hasta la final, solo uno ha logrado remontar: el Manchester United contra el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la temporada 2018/19 (0-2 en casa, 1-3 fuera, victoria por los goles marcados fuera de casa).

"Es un buen resultado pero con un rival que seguramente nos hará sufrir el martes", advierte Diego Pablo Simeone. "Tenemos calidad y jugadores que pueden cambiar esto. Pero tendremos que luchar", añadió Hansi Flick confiado en dar la vuelta a la situación.

El Liverpool, lejos de la revancha

El Liverpool salió malparado del Parque de los Príncipes, con una desventaja de 2-0 y se alejó de la revancha a la que aspiraba antes del inicio del enfrentamiento. Hace un año, en octavos, el Liverpool, el equipo más en forma del continente, cayó en los penaltis ante el conjunto de LUis enrique que al final ganó el trofeo.

La ventaja está del lado del PSG que ha ganado las dos eliminatorias anteriores a doble partido entre ambos clubes. Pero el cuadro red, que ganó en la Premier frente al Fulham, ha logrado atravesar los cuartos de final en seis de ocho ocasiones.

"La temporada pasada me anima a pensar que podemos remontar el resultado y el impacto de Anfield. Jugamos de forma totalmente diferente en Anfield la temporada pasada; podríamos haber ido ganando 2-0 a los diez minutos. Nuestros aficionados tendrán un papel fundamental" , confió Arne Slot que vive un año muy diferente al anterior.

"Sabemos que va a ser increíblemente difícil jugar en Anfield. Sufriremos, pero en estos momentos hay que estar alerta. Será complicado, pero nuestra mentalidad es la misma, independientemente del estadio. Iremos allí a ganar", apuntó Luis Enrique, el único equipo que logró ganar como local en el choque de ida.